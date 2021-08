Tribus of Midgard Les emplacements des talismans non gelés et comment survivre au froid

Talisman dégelé des tribus de Midgard est crucial pour fabriquer certains des équipements du jeu les plus solides et résistants au froid.

Cependant, trouver les emplacements des talismans non gelés est un peu un casse-tête. Vous aurez besoin de flair culinaire pour saisir les talismans et vous en sortir vivant.

Tribus de Midgard Talisman dégelé | Emplacements de talisman non gelés

Les talismans non gelés tombent des ennemis dans Glacier Peaks. C’est une région difficile à vivre pour plusieurs raisons, cependant. De nombreux ennemis puissants ont élu domicile à Glacier Peaks et vous subirez des dégâts du froid si vous n’êtes pas correctement équipé pour le voyage.

Le problème est que les talismans non gelés figurent dans de nombreuses recettes de fabrication d’équipements résistants au froid.

Heureusement, il existe une solution de contournement à cette situation, même si cela demande un peu de travail.

Tribus de Midgard Talisman dégelé | Potions résistantes au froid

Si vous n’avez pas d’équipement résistant au froid, votre meilleur pari pour rester en vie à Glacier Peaks est de cuisiner des potions résistantes au froid. Vous aurez besoin de viande rouge, d’une marmite pour faire des articles résistants à la température et d’huile de champignon.

Emplacement de l’huile de champignon Tribes of Midgard

L’huile de champignon provient des nœuds de champignon du pays des piscines, qui se trouve lui-même dans la région de la forêt lumineuse. C’est un autre domaine difficile, adapté à des niveaux de puissance allant de 40 à 100 ou légèrement plus.

Une fois que vous avez obtenu votre huile de champignon, fabriquez vos potions et dirigez-vous vers les pics.

Tribus de Midgard Talisman dégelé | Gouttes de talisman dégelées

Votre meilleur pari pour trouver des talismans non gelés est de récupérer des guerriers non gelés et des vierges de bouclier non gelées. Certains joueurs signalent des chances plus élevées de chutes de Shield-Maidens, bien que nous n’ayons pas encore été en mesure de faire une différence significative entre les deux.

Voici ce que vous pouvez faire avec vos nouveaux articles.

Bottes d’Utgarð Arc d’Utgarð Gantelets d’Utgar Casque d’Utgarð Pantalon d’Utgarð Plackart d’Utgarð Skeggöx d’Utgarð Protection d’Utgarð Hache de Fornjót

Si vous souhaitez terminer le mode Saga, assurez-vous de récupérer des fragments pendant que vous explorez. Gardez un œil sur les codes Tribes of Midgard Shift pour les produits cosmétiques gratuits une fois qu’ils commencent également à être déployés.

Une fois que vous avez besoin de faire une pause dans le tohu-bohu de Midgard et que vous voulez un autre type de fantaisie viking, consultez notre collection de guides Assassin’s Creed Valhalla et de guides Valheim, y compris les sujets les plus importants comme comment faire des loups mangeurs d’hommes vos meilleurs amis.