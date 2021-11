Tricher dans Call of Duty pourrait entraîner une interdiction de la série maintenant

Il semble qu’Activision ne prenne plus la triche dans Call of Duty à la légère, car les récidivistes pourraient être bannis de la série pour toujours.

Depuis l’annonce de Ricochet, une nouvelle solution anti-triche au niveau du noyau, l’étau s’est resserré sur les tricheurs de Call of Duty. Maintenant, l’étape proverbiale pourrait être écartée, car une nouvelle mise à jour sur l’application de la sécurité sur Ricochet affirme que des sanctions plus sévères pourraient être prévues pour ceux qui optent pour des aimbots et des wallhacks dans Call of Duty.

« Des violations extrêmes ou répétées de la politique de sécurité – telles que la triche dans le jeu – peuvent entraîner une suspension permanente de tous les comptes », a déclaré l’équipe Ricochet sur le site Web de Call of Duty. « De plus, toute tentative de cacher, de déguiser ou d’obscurcir votre identité ou l’identité de vos périphériques matériels peut également entraîner une suspension permanente. »

L’équipe Ricochet poursuit : « Des suspensions permanentes pour infractions à la sécurité peuvent désormais s’appliquer à l’ensemble de la franchise, y compris Call of Duty: Vanguard ainsi que tous les titres passés, présents et futurs de la franchise Call of Duty. »

Rappel anti-triche, la #TeamRICOCHET est en direct ! Nous appliquons déjà des mesures de sécurité anti-triche dans #Vanguard, notamment en publiant des interdictions de compte et en résolvant les exploits liés aux taux de gains et aux déverrouillages XP. Plus à venir. Envie de faire frire la concurrence avec un déblocage de haut niveau ? Gagne le! pic.twitter.com/gpQ9UY9bZj – Sledgehammer Games (@SHGames) 12 novembre 2021

Donc, être banni dans Call of Duty: Warzone ou Call of Duty Vanguard signifie que vous ne pourrez peut-être plus jouer à un jeu de la série. Ou du moins tout lié à une adresse e-mail ou à une configuration matérielle spécifique, de toute façon.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

