Trichez sur votre smartphone actuel avec ces fonds d’écran Pixel 6

Nous ne sommes qu’à dix jours du lancement officiel de Google pour les Pixel 6 et 6 Pro, et si vous êtes comme de nombreux écrivains d’Android Police, il est difficile d’imaginer être plus excité. Si vous souhaitez donner à votre appareil actuel l’apparence et la convivialité de votre prochain smartphone, certains fonds d’écran nouvellement divulgués pourraient être exactement ce que vous recherchez.

Ces nouveaux arrière-plans sont une gracieuseté de M. Brandon Lee de This is Tech Today, et si vous avez regardé le marketing de Google pour son nouveau téléphone, ils pourraient vous sembler un peu familiers. Le mois dernier, des publicités haute résolution sont apparues sur des panneaux d’affichage à travers les États-Unis, montrant la personnalisation de Material You avec des photos nettes du Pixel 6 lui-même. Si vous avez été jaloux des papiers peints affichés derrière chaque modèle, l’attente est enfin terminée.

Bien qu’il manque quelques arrière-plans à ce groupe, les six inclus dans la fuite d’aujourd’hui devraient dissuader même les fans de Pixel les plus acharnés jusqu’à ce que le téléphone soit mis en vente plus tard cet automne.

Google a réussi à éviter une partie de la pression des fuites en annonçant le Pixel 6 tôt. Cependant, nous avons encore vu beaucoup d’informations non confirmées au cours des deux dernières semaines, y compris des prix et des échantillons d’appareils photo. Ces toiles de fond rejoignent le groupe d’origine d’août comme un autre moyen de faire de votre ancien téléphone votre prochain téléphone.

Si vous recherchez des copies en pleine résolution, assurez-vous de les récupérer dans le tweet de M. Brandon Lee ici.

