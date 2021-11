Trick or Treat : Marvel prépare un spécial Halloween

Uniquement des friandises pour Gaël Garcia Bernal prochain Halloween.

L’acteur devrait jouer dans un nouveau spécial MCU à Disney + qui tourne autour des vacances effrayantes.

Le jeudi 4 novembre, Variety a annoncé que la production devrait commencer au début de 2022 pour l’émission sans titre. Alors que les détails de l’intrigue sont toujours masqués, des sources indiquent à la publication que Gael jouera un personnage basé sur Werewolf by Night.

L’interprète de Mozart dans la jungle a récemment joué dans le M. Night Shyamalan film Old et a un tas de goodies à venir. L’année prochaine, il rejoindra la série HBO Max Station Eleven, et jouera un rôle dans le Jennifer Lopez film, La Mère.

Le spécial Halloween n’est qu’un autre projet basé sur les vacances que Marvel présente à Disney +. Le 24 novembre, Jérémy Renner et Hailee Steinfeld arrivera sur le streamer avec leur série très attendue en six parties, Hawkeye.