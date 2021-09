Trident : Des vétérans de l’armée indignés par le projet d’accueillir la dissuasion nucléaire en France | Politique | Nouvelles

in

La base de la Royal Navy à Faslane sur la côte ouest de l’Écosse abrite actuellement les sous-marins nucléaires du Royaume-Uni. Cependant, avec le SNP farouchement opposé au système de missiles Trident, l’indépendance de l’Écosse laisserait probablement le Royaume-Uni à la recherche d’un nouvel endroit pour abriter la dissuasion.

Le gouvernement écossais du SNP de Nicola Sturgeon a été réélu en mai, le premier ministre promettant un deuxième référendum sur l’indépendance.

Des hauts responsables auraient déclaré que les plans d’urgence élaborés au cas où l’Écosse quitterait le Royaume-Uni comprenaient le déplacement des armes vers des bases navales alliées aux États-Unis ou en France.

Mais d’anciens militaires britanniques ont critiqué les plans visant à mettre en danger la sécurité du Royaume-Uni.

Le lieutenant-général Jonathon Riley, qui était le commandant adjoint de la Force internationale d’assistance à la sécurité dirigée par l’OTAN en Afghanistan, a déclaré que l’idée de placer Trident en France “n’avait aucun sens” à la suite des récentes frictions diplomatiques avec le gouvernement d’Emmanuel Macron.

LIRE LA SUITE: Le Royaume-Uni déplacera les «sous-marins nucléaires d’Écosse» si l’indépendance est approuvée

Il a déclaré à Express.co.uk : « L’option d’aller en France, c’est très risqué de mettre votre dissuasion nucléaire sous le contrôle de quelqu’un qui n’est peut-être pas un ami.

“Avec la France, il y a eu des affrontements navals il y a quelques mois à peine.

“Allons-nous maintenant mettre quelque chose d’aussi important que notre dissuasion nucléaire sous leur contrôle afin qu’ils puissent s’en occuper de la même manière ? Cela ne semble pas avoir de sens.”

À la suite d’un différend sur la pêche post-Brexit à Jersey en mai, la France a menacé de couper l’approvisionnement en électricité de l’île anglo-normande.

Les pêcheurs français ont également menacé de bloquer l’accès au port principal de l’île en signe de protestation, les gouvernements de Londres et de Paris envoyant des navires militaires pour patrouiller dans la région.

Critiquant également les suggestions selon lesquelles la dissuasion pourrait être déplacée vers les États-Unis, le lieutenant-général a ajouté : « Dans quelle mesure faisons-nous maintenant confiance aux États-Unis en termes de défense avec Biden en charge, après ce qui s’est passé en Afghanistan ? Il y a des risques là-bas.

LIRE LA SUITE: Nicola Sturgeon va « revendiquer une part » de l’équipement militaire du Royaume-Uni

Ils ont ajouté: “Cela va certainement saper auprès du public britannique la notion de son indépendance et cela pourrait même faire déraper tout le concept.”

Les propos des anciens militaires supérieurs ont été repris par les députés conservateurs.

Le député de Wokingham, John Redwood, a qualifié de “ridicule” la suggestion de déplacer Trident à l’étranger: “C’est une dissuasion nucléaire britannique indépendante et il est donc préférable de s’en occuper chez nous”.

Peter Bone de Wellingborough a ajouté : « L’idée que nous le déplacions n’importe où en dehors du Royaume-Uni est dingue.

“Vous devez l’avoir sur votre propre territoire parce que vous ne savez pas, vous pouvez avoir toutes les bonnes relations avec un autre pays, mais vous ne pouvez pas savoir quelle crise pourrait survenir et vous voulez avoir le contrôle complet et total de une dissuasion nucléaire.

“C’est idiot, stupide, et ça n’a aucun sens du tout.”

Le chef adjoint du groupe de recherche européen eurosceptique, David Jones, a déclaré que les plans étaient une “idée tout à fait stupide”.

Un porte-parole du ministère de la Défense a démenti tout projet de déplacement des sous-marins.

Il a déclaré : « Le Royaume-Uni est fermement déterminé à maintenir sa dissuasion nucléaire crédible et indépendante à HM Naval Base Clyde, qui existe pour dissuader les menaces les plus extrêmes contre le Royaume-Uni et nos alliés de l’OTAN.

“Il n’est pas prévu de déplacer la dissuasion nucléaire de la base navale HM Clyde (Faslane), qui contribue à la sécurité et à l’économie de l’Écosse et du Royaume-Uni au sens large, et ses installations de soutien sont sûres pour les communautés locales.”