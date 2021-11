Trifecta Capital annonce la première clôture de son troisième fonds de dette à risque à Rs 750 crore

Nous nous efforcerons de générer des rendements constants et sains de ce Fonds ainsi

Par Salman SH

Le fournisseur de dette à risque Trifecta Capital a annoncé mercredi la première clôture de son troisième fonds de dette à risque, « Trifecta Venture Debt Fund – III », après avoir reçu des engagements d’investisseurs de Rs 750 crore dans les deux mois suivant le lancement du fonds.

Le fonds, avec un corpus cible de Rs 1 000 crore et une option greenshoe de Rs 500 crore, est le plus important de la série de fonds de capital-risque gérés par la société. Le fonds a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs nationaux et mondiaux, a déclaré Trifecta dans un communiqué mercredi.

La société de crédit à risque a déclaré avoir fermé la plupart de ses fonds via une collecte de fonds à distance avec un intérêt important de la part des banques, des compagnies d’assurance, des institutions financières de développement, des entreprises, des fondations et de certains des plus grands family offices indiens.

Trifecta Capital vise à répondre à la demande croissante de financement de croissance et d’acquisition dans les start-up indiennes qui a vu 35 nouveaux entrants dans le club des licornes rien qu’en 2021. Le secteur indien des start-up a déjà attiré des investissements d’une valeur de 35 milliards de dollars en financement par actions en 2021 jusqu’à ce jour.

Outre son troisième fonds de dette, la société est également présente dans l’investissement en actions. Plus tôt cette année, la société avait annoncé la clôture finale et la sursouscription du Trifecta Venture Debt Fund – II à 1 025 crores de roupies, ainsi que la première clôture de son fonds d’actions de stade avancé de 1 500 crores de roupies Trifecta Leaders Fund – I.

Trifecta Capital a été le pionnier de la classe d’actifs naissante des fonds de dette à risque en 2015 avec Trifecta Venture Debt Fund – I. Ce fonds en est maintenant à sa septième année et prétend avoir déjà restitué 100 % du capital à ses investisseurs. Il se concentre désormais sur la récolte des plus-values ​​sur les options sur actions qu’il détient dans les sociétés de son portefeuille.

Le modèle de fonds de capital-risque en Inde est maintenant devenu une norme acceptable pour le financement de démarrage et a été largement adopté par tous les fournisseurs de l’industrie. L’industrie elle-même s’est multipliée, car l’ensemble de l’écosystème des startups a commencé à s’engager plus profondément avec une variété d’options de financement alternatives.

À ce jour, Trifecta Capital a engagé plus de Rs 2 700 crore de crédit dans plus de 85 startups dans ses fonds de dette antérieurs, et un Rs 750 crore supplémentaire de financement par actions dans sept startups de son fonds d’investissement. Son portefeuille compte désormais 15 licornes, dont des marques telles que Big Basket, Pharmeasy, Cars24, Infra.Market, ShareChat, Dailyhunt, Urban Company, Vedantu, CarDekho, Blackbuck, Ninjacart, NoBroker et autres. Le portefeuille de Trifecta Capital a levé au total 9,5 milliards de dollars de capitaux propres et est évalué au total à 40 milliards de dollars.

La stratégie d’investissement de Trifecta sélectionne les leaders du marché et les premiers créateurs de catégories. Il se concentre également sur le financement de la croissance, avec des mécanismes créatifs de partage des risques, le financement du fonds de roulement pour les stocks et les créances, un capital sur mesure structuré pour financer les acquisitions, ainsi que des structures de financement mixtes avec la participation des banques et des NBFC.

La société vise en outre à utiliser le capital commun pour continuer à soutenir les sociétés du portefeuille plus loin dans leur parcours de croissance, grâce à de multiples investissements de suivi et à la capacité de souscrire des investissements plus importants. Les secteurs ciblés dans lesquels la société prévoit d’accroître sa participation comprennent les secteurs émergents à forte croissance tels que le SaaS (Software as a Service), le D2C (Direct-to-consumer), le commerce B2B, la Fintech, les vendeurs de commerce électronique, etc. Objectifs de Trifecta Capital finaliser la clôture définitive de ce fonds au premier trimestre 2022

Rahul Khanna, associé directeur, a déclaré : « Nous remercions nos investisseurs pour leurs engagements envers Trifecta Venture Debt Fund – III. Il est rare de lever deux Fonds la même année, et nous avons eu la chance de le faire grâce à nos investisseurs, notre équipe, nos partenaires de portefeuille et nos amis de l’industrie du capital-risque. Nous nous efforcerons également de générer des rendements constants et sains de ce Fonds ».

« Équipé de Venture Debt Fund – III, une plate-forme technologique personnalisée offrant des solutions de conseil financier et un fonds d’actions en phase avancée, Trifecta Capital vise à consolider sa position d’innovateur et de partenaire financier de choix pour l’écosystème des start-up en pleine croissance. Au cours des deux prochaines années, nous continuerons à introduire des produits et services plus intéressants pour combler les lacunes importantes au sein de cet écosystème », a déclaré Nilesh Kothari, associé directeur, dans un communiqué.

