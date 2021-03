Trigère se relance aujourd’hui en tant qu’entreprise de commerce électronique sur mesure – WWD

Trigère, marque de mode américaine bien connue du milieu à la fin du XXe siècle, sera relancée aujourd’hui en tant qu’entreprise de commerce électronique sur mesure.

Depuis fin 2018, Trigère Operations Ltd., qui a acquis cette année-là la marque et la propriété intellectuelle Trigère de la famille de feu Pauline Trigère, travaille avec des clients VIP. Maintenant, il porte l’entreprise à un public plus large sur Trigere.com.

«Nous travaillions avec VIP et des amis de la maison, et il y a eu une expérience d’apprentissage phénoménale», a déclaré Franklin Benjamin Elman, directeur de la création de Trigère. «Lorsque vous avez affaire à des gens, il y a beaucoup à apprendre. Nous avons appris ce qu’ils voulaient et ce dont ils avaient besoin pour leur garde-robe. Ils viennent à Trigère parce qu’ils veulent porter des modèles qui les élèvent et leur donnent un certain «je ne sais quoi» lorsqu’ils entrent dans une pièce », a déclaré Elman.

Pauline Trigère, décédée en 2002 à l’âge de 93 ans, était une créatrice indépendante et au franc-parler connue pour ses créations mêlant culture française et américaine. Tout au long de sa carrière de 50 ans, ses vêtements ont été portés par des femmes célèbres telles que la duchesse de Windsor, Elizabeth Taylor, Jacqueline Kennedy Onassis, Nancy Kissinger, Lena Horne et la princesse Grace.

Connue pour ses vêtements bien coupés et sa maîtrise de la couture, ses créations les plus connues comprenaient la combinaison, la cape réversible, le manteau sans manches et le corsage transparent brodé.

Elman a constaté que les femmes et les connaisseurs de mode ont toujours un lien émotionnel avec Trigère, née à Paris, qui a lancé son entreprise en 1942 et a remporté le premier de ses trois Coty Awards en 1949, lorsqu’elle est passée de robes, costumes et manteaux personnalisés à des vêtements pour femmes. -porter. En 1961, Trigère est devenue la première créatrice à utiliser un modèle noir dans un défilé de mode et en 1993, elle a reçu le Lifetime Achievement Award du Council of Fashion Designers of America. En 2001, elle reçoit la Légion d’honneur française.

Elle a fermé son entreprise en 1993.

La marque est restée en sommeil jusqu’à ce qu’Elman et son partenaire commercial commencent à relancer la maison. L’un des deux fils de Trigère était avocat spécialisé en propriété intellectuelle. «Ils avaient les moyens de protéger la marque et de ne rien faire pour un gain à court terme. C’est impeccable. Il n’y a rien là-bas », a déclaré Elman.

Fait intéressant, Trigère a déclaré à WWD en 2002 qu’elle regrettait de ne pas avoir autorisé son nom. «Ma grande erreur et mon regret ont été de ne pas avoir mis mon nom sur quoi que ce soit – des lunettes, des costumes, des jock straps s’ils l’avaient fait. Les gens sont venus me voir avec des offres, mais je ne les aimais pas beaucoup. C’est ma grosse erreur et c’était une grosse erreur.

Elman a estimé que le commerce électronique était le moyen idéal pour réintroduire la collection. Il a déclaré que le service personnalisé était une partie importante de la tradition Trigère et qu’il y avait un intérêt pour la marque au niveau mondial dès le départ. «Nous sommes impatients de dialoguer directement avec notre clientèle internationale», a-t-il déclaré.

Le site e-commerce proposera des vêtements sur mesure. Une partie de la plate-forme dispose d’une technologie qui permet au client de répondre à une série de questions qui permettront d’identifier sa taille correcte.

Elman a déclaré qu’il était particulièrement inspiré par les créations de Trigère des années 1970, lorsque les riches ont commencé à se mêler aux artistes et aux stars du rock. «C’était un mélange de classique avec une touche de rebelle et d’inattendu», a-t-il déclaré.

Pour la nouvelle collection, son point de départ était un manteau architectural qui fait partie de la collection permanente du Metropolitan Museum of Art. Il a dit d’une part, c’était par essence Trigère, et d’autre part, il représente le moment présent. Le volume du manteau est devenu un tremplin pour une série de robes et de tops qui se présentent.

Elman a déclaré qu’il avait également été influencé par des femmes célèbres au style telles que Carolyn Bessette Kennedy, Georgia O’Keeffe et Diahann Carroll. «En observant ces femmes d’époques et de générations différentes et d’horizons différents, il y avait ce dénominateur commun intéressant. C’étaient des femmes très chics, très possédées d’elles-mêmes, et il y a des photos d’elles portant des cols roulés noirs et crème. Cela leur a donné cette gravité supplémentaire », a-t-il déclaré.

La nouvelle collection s’ouvre à un peu moins de 400 $ pour un haut en coton brodé de source éthique fabriqué en Italie et va jusqu’à 3 500 $ pour une «robe de soirée très chic», a-t-il déclaré. Tout est fabriqué en Italie et expédié à partir de là. Les frais de livraison sont gratuits pour le client.

Parce que l’autonomisation des femmes fait tellement partie de l’héritage Trigère, c’est quelque chose qui a vraiment motivé la nouvelle entreprise. Tous les fournisseurs sont des usines dirigées par des femmes. Dans l’usine principale qu’il utilise à Venise, la femme propriétaire a repris la tradition familiale de fabrication de RTW haut de gamme.

Elman a vécu en Europe pendant 22 ans, travaillant entre Paris et Milan. Il a travaillé avec Raf Simons chez Jil Sander en tant que directeur du conseil en conception de chaussures et chez Rick Owens en tant que consultant en conception de chaussures et en développement de produits. Il a également effectué un stage chez Christian Dior. «Grâce à eux, j’ai eu l’expérience extraordinaire d’apprendre les meilleures pratiques», a-t-il déclaré.

Trigère Operations Ltd. a été fondée par Peter Lewis, un entrepreneur de Montréal. Elman est devenu le partenaire de Lewis dans l’entreprise cette année. « Il [Lewis] est quelqu’un qui m’a connu toute ma vie », a déclaré Elman, né à Montréal, diplômé de la Rhode Island School of Design.

Pendant longtemps, Elman a été encouragé à sortir seul. «Travaillant si régulièrement avec autant d’engagement dans l’industrie en tant que directeur de la conception et consultant créatif pendant tant d’années, les gens ont dit pourquoi ne pas sortir seul? C’est quelque chose qui m’a beaucoup plu, mais c’est un grand pas en avant. Ce monsieur de Montréal a finalement fait une proposition très intéressante et cela m’a donné le courage de passer à l’étape suivante », a-t-il dit, ajoutant qu’il n’avait jamais eu le désir d’avoir son propre nom sur la porte.

Selon Elman, Trigère était «la poigne de fer proverbiale dans un gant de velours; elle était un culte de la personnalité. Son entreprise était à 100% axée sur la personnalité. Il était inconcevable que cela continue sans elle.

Comme rapporté dans WWD, Trigère a développé un penchant pour les tortues (à un moment donné, sa collection totalisait 500) et des querelles, dont une avec John Fairchild, l’éditeur légendaire de WWD. Trigère a commandé une série de publicités «Dear John» en réponse à une critique perçue par Fairchild. En fait, le défi et un tempérament fougueux étaient deux de ses marques de fabrique. «Je le veux à ma façon et je le veux immédiatement», a-t-elle déclaré à WWD en septembre 1972. «Je crie beaucoup.»

Pour le lancement, Elman présente 20 styles. Chaque style aura des variations de couleurs et de matériaux, donc dans l’ensemble, il y aura 50 à 60 unités de gestion de stock. Les tailles vont de 0 à 12. Il est lancé dans le monde entier.

Lorsqu’on lui a demandé qui était sa clientèle cible, si les femmes qui portaient la Trigère sont toujours là et si les femmes plus jeunes connaissent le nom, il affirme que la cliente Trigère n’est jamais partie. Il a dit que les pièces Trigère sont hautement collectionnables et rapportent des milliers de dollars. «Son travail était si prolifique et si intemporel. La façon dont ses vêtements ont été construits. Elle venait de la couture. Sa percée a fusionné la couture française avec le modernisme américain. Elle était si extraordinairement révolutionnaire », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que sa femme Trigère était une version moderne de la femme emblématique Trigère du passé. «C’est une femme confiante, éduquée et à l’aise dans sa peau. Elle veut porter des créations pour leur beauté et leur art. Et plutôt que de faire partie de la foule, elle veut porter des modèles qui mettent en valeur son charisme et sa personnalité », a-t-il déclaré.

A-t-il l’impression que les femmes vont à nouveau s’habiller comme ça?

Il croit qu’il y aura une combustion lente. «Ils demanderont: ‘Puis-je? Devrais-je? Serai-je jugé? »» Et puis il pense que la mode va décoller. En général, son approche du design en ce moment est que la garde-robe Trigère soit intemporelle et sans saison. Il l’appelait «facilité disciplinée» et «simplicité sophistiquée» avec une touche couture française.

«La force de cette collection réside dans les robes et les chemisiers», a-t-il déclaré. La prochaine phase sera la couture et les manteaux. Il prévoit de concevoir des groupes d’offres trois à quatre fois par an, avec des éditions limitées et des collaborations spéciales. Le nom du client sera écrit à la main sur l’étiquette. «Cela fait partie de l’expérience. C’est fait pour eux », a-t-il déclaré.

Elman a déclaré qu’ils se concentraient sur le numérique, mais n’ont pas exclu de vendre des comptes de gros.

Pour marquer la relance, Trigère a collaboré avec The Circle, une organisation mondiale à but non lucratif fondée par la musicienne Annie Lennox. Cinquante pour cent du produit de la vente du t-shirt Trigère x The Circle en édition limitée, qui se vend 400 $ et est fabriqué à partir de jersey de coton biologique d’origine éthique et brodé du logo original de la maison de 1942, sera reversé à des communautés sous-représentées de femmes qui sont besoin de soutien en raison de la pandémie de COVID-19.

Elman a déclaré que Lennox avait été une source d’inspiration pour lui en tant qu’icône culturelle, auteur-compositeur, chanteur et artiste. Ils prévoient de promouvoir le partenariat sur les réseaux sociaux et travailleront avec des influenceurs pour aider à faire passer le message à la maison.

Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait d’interpréter Trigère pour le client d’aujourd’hui, Elman a déclaré: «Je considère Pauline Trigere comme le maître. Je suis l’étudiant. Je prends son héritage et sa responsabilité très, très au sérieux. Ce sont de très grosses chaussures à remplir. C’est une joie et un privilège de travailler avec une maison avec un pedigree si important, je me sens très chanceux », a déclaré Elman.

