Trigger Witch ouvre le feu sur un interrupteur très bientôt

Plus tôt cette année, nous avons souligné Déclencheur Sorcière, un jeu de tir de haut en bas pour mélanger les sorcières, la fantaisie, la magie et tout faire exploser. Si vous possédez une Xbox de quelque nature que ce soit, il est également possible que vous ayez essayé une démo du jeu dans le cadre de l’événement Summer Game Fest.

En tout cas, il ne reste plus qu’un peu plus d’une semaine, le lancement sur diverses consoles et bien sûr le Switch on 29 juillet; il sera au prix de 14,99 $ / 14,99 €. La démo était agréable, et le jeu complet comprendra un monde ouvert, une coopération facultative et divers donjons et énigmes autour de l’action de base des armes à feu.

Aventurez-vous dans un monde ouvert mystique où les armes à feu ont remplacé la magie du royaume. Alors que vous vous frayez un chemin à travers le pays, découvrez de nouvelles armes et améliorez votre puissance de feu à mesure que vos ennemis deviennent plus forts. Vous rencontrerez une variété de personnages particuliers et attachants qui vous divertiront avec des dialogues pleins d’esprit et vous demanderont parfois de l’aide. Faites une pause dans l’action palpitante pour résoudre des énigmes environnementales dans des donjons mystérieux et trouvez votre chemin autour d’obstacles difficiles. Trigger Witch prend également en charge la coopération locale sans rendez-vous, afin qu’un ami puisse rejoindre votre session pour aider à repousser les hordes de monstres à tout moment !

L’éditeur eastasiasoft a également une édition physique limitée disponible via PlayAsia, mais c’est un produit de la région Asie et n’est pas attendu avant le quatrième trimestre 2021 ; Vous pouvez le voir ici.

Faites-nous savoir si c’est celui que vous prévoyez de vérifier bientôt.

Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre divulgation FTC pour plus d’informations.