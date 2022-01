Triller annonce un partenariat avec Irony Esports et GamerzArena

Triller a également rejoint la Free Fire Christmas League en tant que partenaire de divertissement en direct

La plate-forme mondiale alimentée par l’IA Triller a conclu un nouveau partenariat avec Irony Esports et GamerzArena. L’annonce intervient alors que Triller a rejoint Free Fire Christmas League en tant que partenaire de divertissement en direct. Le tournoi d’esports mobiles mettant en vedette 1096 équipes a débuté le 28 décembre. Notre partenariat avec Irony Esports et GamerzArena renforce notre vision de fournir une plate-forme mondiale aux créateurs dans l’espace de jeu en ligne pour atteindre leurs principaux publics cibles mobiles dans les pays d’Asie du Sud-Est, en particulier en Inde », Rohan Tyagi, vice-président stratégie et opérations, Triller Inde, a déclaré.

Free Fire fait partie du genre populaire d’esports mobiles appelé « battle royale ». C’est également l’un des jeux mobiles les mieux notés sur le Play Store et le titre d’esport mobile le plus regardé en Inde sur YouTube LIVE, a déclaré Triller dans un communiqué. La ligue sera diffusée en direct sur ESports Wala Youtube et Triller TV en direct. La retransmission en direct du tournoi présentera également des performances d’artistes et créateurs célèbres de Triller.

Selon Tushaar Garg, fondateur et PDG d’Irony Esports, le partenariat de l’entreprise avec Triller ouvre un nouveau chapitre pour les expériences de divertissement esport en Inde. Les Free Fire Christmas Leagues offrent à Triller l’opportunité de collaborer avec des joueurs de tous les jours, des athlètes d’esports et des influenceurs de jeux pour créer un nouveau contenu afin d’atteindre un large public segmenté, très engagé mais notoirement difficile à atteindre, a ajouté Garg.

« Ensemble, dans le cadre de ce partenariat avec TRiller, nous offrons une opportunité incroyable aux amateurs de s’impliquer dans l’esport à un niveau très large et compétitif. C’est la partie émergée de l’iceberg et nous sommes certains que Triller contribuera à développer massivement l’espace esports en Inde. » Brian Wilneff, PDG d’Alpha Esports Tech Inc., GamerzArena, a déclaré.

