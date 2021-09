Triller dit qu’ils ont “le prochain Jake Paul” avec des YouTubers et des Tik-Tokers qui complotent pour donner plus de maux de tête à Dana White et Conor McGregor

Que vous aimiez Jake Paul ou non, les fans de boxe devraient probablement s’habituer à lui et à l’idée que les stars/influenceurs de YouTube montent sur un ring de boxe.

The Problem Child a remporté une victoire par décision partagée contre l’ancien champion des poids welters de l’UFC Tyron Woodley dimanche dernier et est maintenant 4-0 avec trois KO dans sa carrière de boxeur professionnel.

Paul a remporté la victoire par décision partagée

Bien sûr, il n’a pas encore affronté un vrai boxeur professionnel, mais plutôt des athlètes d’autres horizons.

Triller a promu les deuxième et troisième combats de Paul contre l’ancien joueur de la NBA Nate Robinson et décoré le combattant MMA Ben Askren et le propriétaire de l’entreprise, Ryan Kavanugh, dit qu’il y a plus d’où cela vient.

“Vous nous verrez construire d’autres personnes comme nous avons construit Jake Paul”, a déclaré Kavanaugh exclusivement à Sky Sports.

« D’où vient Jake, nous en avons beaucoup plus.

Paul a pris sa retraite de la boxe pendant toute une journée

« J’ai un œil sur Austin McBroom en ce moment. Nous l’avons vu combattre un YouTuber, tout comme Jake l’a fait lors de son premier combat.

« Austin ? Je le regarde ainsi que ses compétences en tant que boxeur et je pense qu’il est plus avancé que Jake l’était quand nous l’avons récupéré.

Le joueur de 29 ans, qui compte 19,1 millions de followers sur YouTube, a remporté une victoire par élimination directe en juin lors de l’événement “YouTubers vs Tik-Tokers”.

Austin McBroom a été impressionnant lors de sa première sortie

L’homme qu’il a battu, Bryce Hall, est un autre homme sur le radar de Kavanaugh.

«Je pense aussi que Bryce Hall pourrait le faire. J’ai regardé Bryce se battre – il a le menton, les mouvements, il s’est entraîné pendant seulement trois mois. S’il le prenait plus au sérieux ? Si quelqu’un l’avait correctement formé ? Il vivait dans une maison de fraternité pendant qu’il s’entraînait !

«Je vois des capacités innées chez Bryce. S’il était prêt à manger, à dormir et à respirer, il pourrait le faire.

Bryce Hall a montré beaucoup de potentiel

Kavanugh ne fait peut-être plus la promotion de Paul, mais il ne croyait pas à la retraite d’un jour après sa victoire sur Woodley et il pense que la prochaine étape consiste pour le joueur de 24 ans à affronter de vrais boxeurs professionnels.

« Je ne pense pas qu’il prendra sa retraite. Peut-être qu’il pourrait faire une pause », a déclaré Kavanaugh.

« Il a montré qu’il pouvait combattre un vrai combattant, ce que nous n’avions jamais vu auparavant. Il a combattu un combattant professionnel.

Le dernier combat de Jake Paul Triller était Ben Askren

« Si un boxeur pro le mettait dans les cordes ? N’importe quel boxeur professionnel aurait saisi cette opportunité pour donner suite.

“J’espère qu’il combattra un boxeur professionnel la prochaine fois pour montrer au monde qu’il peut vraiment boxer.

“C’était une bonne deuxième étape.”