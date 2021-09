Triller Fight Club : Dans un triste spectacle, Vitor Belfort bat Evander Holyfield par TKO au premier tour

Chayanne soutient sa fille Isadora, elle se lancera en tant que chanteuse ! | Instagram Le chanteur portoricain Chayanne a partagé il y a longtemps qu’il était prêt à soutenir sa plus jeune fille, Isadora Figueroa Eh bien, elle voulait entrer dans le monde de la musique comme lui et devenir chanteuse professionnelle. Malgré le […] More