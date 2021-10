Triller n’organisera pas le duel entre Teofimo et Kambosos

Tout ce qui entoure la première défense de Teófimo López (16-0, 12 KO) a été très étrange depuis le début. L’Américain de 24 ans a battu Vasyl Lomachenko en octobre 2020 pour devenir le poids léger incontesté. López est venu à ce procès en tant que monarque IBF, de sorte que cet organisme avait le droit d’imposer le premier challenger obligatoire. Il l’a fait avec George Kambosos Jr. (19-0, 10 KO). L’Australien était numéro un du classement et une vente aux enchères a été déclarée. Triller, promoteur avec lequel Mike Tyson a commencé à organiser différents événements comprenant des combats de combattants à la retraite ou des personnalités importantes, a fait sauter la banque. Il a mis plus de six millions de dollars sur la table et a remporté l’enchère.

La première date à laquelle ils ont été marqués était le 19 juin, mais une semaine auparavant, López était infecté par un coronavirus et a dû être reporté. Au début, ils pariaient sur le mois d’août, mais le champion n’était pas préparé. L’IBF a laissé une marge jusqu’au 17 octobre (un an seulement après le triomphe de Teofimo). Triller a de nouveau fixé le combat pour le 5 octobre, mardi. La possibilité pour les Yankees (baseball) de jouer un match de barrage à domicile. Pour cette raison, et comme le lieu choisi était le Madison Square Garden a décidé de le déplacer un jour plus tôt : le 4 octobre. Alors que tout semblait aller de l’avant, dix jours avant qu’ils ne réalisent que lundi il y avait la NFL (Charges vs Raiders). Ils ne voulaient pas non plus concourir et Triller a parlé au Jardin (payé 150 000 $) et a annoncé que le combat se déplacerait au 16 octobre et serait au Barclays Center de Brooklyn. C’est là que le désordre a commencé.

López a d’abord refusé, mais il est finalement parvenu à un accord. Kambosos ne voulait pas le changement en premier. Puis il a demandé 400 000 $ de dédommagement (López lui a même offert 150 000 de son sac) et puis il n’a pas pris le vol qu’il aurait dû (30 septembre) voyager aux États-Unis. Il voulait qu’ils mettent tout son sac en dépôt. Avant cette épreuve, Triller avait envoyé une lettre à l’IBF pour servir de médiateur. Il a donné la date du 30 septembre. Il n’y eut pas de réponse et Triller fit un pas de plus. Comme le rapporte le journaliste Dan Rafael (World Boxing News), qui a accédé à la lettre que l’avocat du promoteur a envoyée à l’agence, Triller a abandonné le combat. Il aura un événement le 16 octobre à Brooklyn. Il gardera tout le panneau d’affichage, ajoutera un concert de rap, mais il n’y aura pas de Teofimo vs Kambosos.

Triller, dans cette communication, demande à l’IBF de retirer Kambosos de son poste d’aspirant officiel, comprenant qu’il “a refusé de se battre”.. Il exige également que les Australiens restituent l’argent qu’ils ont déjà avancé et qu’ils commandent un nouveau challenger pour López et une nouvelle vente aux enchères (Triller pourrait y assister ou non). Le promoteur assure également avoir perdu environ 1,5 million de dollars dans ce combat.Malgré cela, il ne fournit aucune documentation corroborante. Par conséquent, maintenant la balle est sur le terrain de l’IBF. L’agence peut faire ce que Triller demande ou punir Triller pour rupture de contrat. Dans ce cas, Teófimo et Kambosos se partageraient l’avance (les 20% qui seraient distribués comme le sac, 65-35%) et Matchroom, qui a terminé deuxième de l’enchère (3,5 M), J’obtiendrais les droits du combat et fixerais une nouvelle date. Au cas où les Anglais ne seraient plus intéressés, Top Rank, qui est le promoteur de López, ferait le combat car il était le dernier à enchérir (2,3M). Les dépêches gardent l’un des boxeurs qui veulent le plus voir loin du ring. Teófimo López et les fans devront attendre. L’IBF doit parler.