Triller octroie une licence silencieuse aux plus grands éditeurs de musique du monde

Environ six semaines après le début de son différend très médiatisé avec Universal Music Group, l’application de partage de vidéos (et un concurrent de premier plan de TikTok) Triller a discrètement signé un accord de licence avec les plus grands éditeurs de musique du monde.

La National Music Publishers ‘Association (NMPA) s’est récemment adressée aux médias sociaux pour annoncer qu’elle avait conclu un accord de licence avec Triller. En plus de couvrir les utilisations passées de la chanson sur la plate-forme vidéo courte, ce pacte de licence établira «une licence prospective pour nos éditeurs de musique indépendants éligibles», selon le message de la NMPA, qui consiste spécifiquement en une déclaration du président-directeur général. David Israelite.

«La musique et la vidéo offrent un potentiel illimité aux plateformes de médias sociaux, mais la rémunération des auteurs-compositeurs doit être une considération primordiale, et non une réflexion après coup. Triller a reconnu l’importance des créateurs de musique et a fait un pas en avant positif en rejoignant ce partenariat », a conclu l’Israélite.

La référence aux avantages de la musique pour les plates-formes de médias sociaux – et le manque implicite de soutien financier que ces plates-formes fournissent aux auteurs-compositeurs – pourrait faire référence à Twitter, que les principaux labels ont appelé lors d’une audition devant le Congrès à la fin de décembre pour s’être soi-disant engagé dans «le piratage dans , à grande échelle. » L’Israélite, pour sa part, s’est attaqué au service plus tôt ce mois-ci, répondant spécifiquement au tweet du PDG Jack Dorsey annonçant que Square avait acquis TIDAL de Jay-Z.

«Vous possédez déjà une entreprise qui utilise beaucoup de musique. Ça s’appelle Twitter. Et cela ne paie pas les auteurs-compositeurs », lit-on dans un message qu’Israélite a écrit à Dorsey le 4 mars.

On ne sait pas si l’accord de Triller avec la NMPA signifie qu’un nouveau contrat Universal Music Group est imminent – ou si un compromis partiel a déjà été atteint sous la forme d’un accord Universal Music Publishing Group. Il convient de rappeler sur ce front que chacune des trois grandes maisons de disques aurait une participation dans Triller, qui répertorie toujours Universal Music, UMG Nashville, Def Jam, UMG Latin Entertainment, Republic Records et d’autres comme «partenaires» sur son site Web.

De plus, Triller a signé en octobre 2020 un accord de licence avec PRS for Music, Downtown, Concord et d’autres sociétés de gestion collective et éditeurs indépendants qui font partie d’ICE Core. Le mois suivant, TikTok a mis fin à son propre différend de licence avec ICE et, en février 2021, au milieu de la dispute susmentionnée avec Triller, UMG a élargi son partenariat TikTok.

Enfin, la réclamation pour violation de droits d’auteur de 50 millions de dollars de Wixen Music Publishing contre Triller a été rejetée il y a environ un mois – en raison d’une distinction perçue entre l’applicabilité du Copyright Act de 1909 et du Copyright Act de 1976, il convient de le noter. Et il y a environ deux semaines, Triller a renforcé sa présence dans l’espace musical en acquérant Verzuz et en ajoutant Timbaland et Swizz Beatz à sa liste de cadres.

