Triller Parent nomme un nouveau PDG et révèle des acquisitions de haut niveau

TrillerNet, parent de Triller, a acquis Amplify.ai, fait appel au cofondateur de la plate-forme d’engagement client pour devenir PDG et a acheté le service de streaming de sports de combat FITE.

La société à l’origine de l’application de partage de vidéos de forme courte (et le principal concurrent de TikTok) a dévoilé l’achat d’Amplify.ai et la nomination du PDG – ainsi que le rachat de FITE – dans une paire de versions officielles aujourd’hui. Il convient de noter d’emblée que les mouvements font suite à une série d’autres pièces de premier plan de TrillerNet et Triller, qui ont acquis le programme de concours de musique Verzuz et ont ajouté Timbaland et Swizz Beats à sa liste de direction il y a environ un mois.

Et la semaine dernière, TrillerNet a lancé un marché de jetons non fongibles (NFT), qui organise une vente aux enchères inaugurale de NFT pour «la séquence vidéo de 30 secondes de la star de YouTube devenue boxeur Jake Paul offrant le coup de grâce à Nate Robinson de la NBA» comme ainsi que les 30 dernières secondes du prochain concours de Paul avec le vétéran de l’UFC Ben Askren.

Le dernier match à la carte devrait avoir lieu ce samedi – avec des performances en direct de The Black Keys, Justin Bieber, Mt. Westmore (y compris Snoop Dogg et Ice Cube) Doja Cat et d’autres – et la vente aux enchères NFT, qui propose une option d’achat immédiat de 10 millions de dollars, se terminera «30 secondes après la livraison du coup de poing final».

En développant sa présence croissante dans l’espace de boxe, TrillerNet a également acheté FITE, comme une étape vers la réalisation d’un objectif plus large de capturer «le« graphe culturel »en plein essor, la prochaine génération de créateurs et d’utilisateurs menant le passage à Internet 3.0.»

Pour être sûr, Ryan Kavanaugh, copropriétaire de Triller, a déclaré à propos de la transaction dans un communiqué: «Avec plus de 10 millions d’utilisateurs, FITE est la plate-forme longue durée idéale pour Triller pour continuer à publier son contenu culturel couvrant les combats, le sport, la mode, la musique et culture pop. Nous avons officiellement terminé notre moteur de contenu à 360 degrés avec cette acquisition. »

Enfin, comme indiqué initialement, TrillerNet a également acquis «la plateforme d’engagement client Amplify.ai, un leader mondial de l’IA conversationnelle et de l’amplification de la marque». L’entité fonctionnera comme une filiale à 100% alors que Triller s’efforcera de «lancer de nouvelles activités verticales à l’intersection de la technologie, du divertissement et des marques».

Le co-fondateur et PDG d’Amplify.ai, Mahi de Silva, a pour sa part remplacé Mike Lu en tant que PDG de TrillerNet; Lu est maintenant président de la société et va «élargir sa concentration sur les relations avec les investisseurs mondiaux».

Il convient de mentionner en conclusion que ces développements sont particulièrement remarquables à la fois en ce qui concerne les efforts de Triller pour dépasser TikTok dans l’espace vidéo de forme courte et en termes de litige de licence très médiatisé de Universal Music Group.

Entre l’achat de Verzuz et la réservation d’artistes bien connus pour se produire lors de PPV de boxe, Triller, dont le siège est à New York, semble idéalement situé pour jouer un rôle de premier plan dans le paysage musical malgré l’absence de relation professionnelle avec le plus grand label de disques d’aujourd’hui.