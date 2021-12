Triller sera coté au NASDAQ à la suite de la fusion avec SeaChange

Crédit photo : Triller

L’application de partage de vidéos abrégées Triller se prépare à être cotée au NASDAQ à la suite d’une « fusion inversée ». Et en tant que propriétaire de l’ultra-populaire Verzuz, le concurrent de TikTok devrait également changer de nom sous le nom de TrillerVerz.

Triller a récemment dévoilé ses plans d’introduction en bourse, qui impliquent spécifiquement une fusion inversée avec SeaChange International (NASDAQ : SEAC). SeaChange, 28 ans, se présente comme « un fournisseur leader de solutions logicielles de diffusion vidéo », et l’accord « valorisera finalement TrillerVerz à environ 5 milliards de dollars », selon un message d’annonce officiel.

De plus, le symbole boursier de l’entité post-fusion deviendra « ILLR » et SeaChange devrait commencer à fonctionner comme « une unité commerciale au sein de TrillerVerz axée sur le câble, le streaming et la publicité ».

Concernant le calendrier de l’accord, les parties impliquées déclarent avoir déjà signé un contrat – et signé « un accord de soutien du plus grand actionnaire de SeaChange » – avec une date de clôture prévue au premier trimestre 2022.

Triller dit qu’il « permet plus de 750 millions d’interactions avec les consommateurs chaque mois », et ce chiffre reflète « une croissance 2x d’une année sur l’autre de l’engagement des utilisateurs et une croissance de 5,3x d’une année sur l’autre du nombre d’utilisateurs payants », selon le communiqué concernant l’introduction en bourse de la société basée à Los Angeles.

Fait intéressant, Triller – qui a acheté en 2021 le Verzuz susmentionné ainsi qu’Amplify.ai et FITE – est sur le point de « diversifier ses sources de revenus en élargissant son empreinte mondiale et en investissant dans de nouvelles opportunités de croissance dans l’économie des créateurs et les technologies émergentes », le relais de texte.

« La société combinée sera bien placée pour poursuivre une stratégie d’acquisition solide qui ne fera que renforcer son moteur économique », indique clairement le communiqué. Mahi de Silva (qui a rejoint Triller depuis Amplify.ai) restera PDG de Triller après la fusion tout en devenant également président du conseil d’administration, le président et PDG de SeaChange, Peter Aquino, rejoignant «l’équipe TrillerVerz».

En ce qui concerne les autres mesures que Triller a prises cette année pour se préparer à l’introduction en bourse qui approche à grands pas – les plans d’introduction en bourse de la plate-forme font depuis longtemps l’objet de rumeurs – en mars, la société a accordé une licence aux plus grands éditeurs de musique au monde et finalisé (via Verzuz) un Partenariat Peloton pluriannuel.

Puis, May a apporté avec lui un accord entre SoundCloud et Triller – et la résolution d’un litige de licence de plusieurs mois entre ce dernier service et Universal Music Group, avant l’introduction en bourse du label Big Three.

Le pacte de Triller avec SoundCloud pourrait s’avérer important pour l’avenir, car les créateurs les plus populaires de la plate-forme de partage de musique en 2021 comprennent de jeunes artistes tels que NBA YoungBoy (22 ans), Polo G (22 ans), BabySantana (15 ans) et SoFaygo (âge 20).

« Nous pensons que TrillerVerz est en train de devenir la voix de la culture des jeunes, une marque qui se situe au carrefour du contenu, du créateur, du commerce et de la culture dans le monde numérique », a indiqué en partie Mahi de Silva, directeur de Triller, lors de l’annonce de l’introduction en bourse de son entreprise. « Notre stratégie est de continuer à construire la plus grande scène au monde pour que les créateurs distribuent et monétisent du contenu viral et engageant avec des expériences qui élèvent la culture. »