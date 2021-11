Trilogie confirmée et bon examen pour Amanda avant Taylor

La trilogie Estrada et González sera en janvier. Chocolatito s’est rendu tôt aux États-Unis, loin des élections controversées d’Ortega. Y a-t-il eu un visa en échange du silence ? Amanda Serrano a un test difficile avant de combattre Katie Taylor.

C’est une bonne nouvelle. Le troisième combat de Juan Francisco Gallo Estrada contre Román Chocolatito González promet d’être candidat au combat de l’année et est attendu avec une attente inhabituelle. González a finalement résolu ses problèmes et a pu renouveler son visa américain. Il n’a pas tardé à voyager et il est depuis plusieurs jours dans le camp habituel en Californie. Chocolatito – apparemment – n’était pas dans son pays ce dimanche au moment des élections controversées et contestées d’Ortega.

Le silence du boxeur nicaraguayen fera-t-il partie d’une nouvelle gestion de son image ou aura-t-il été imposé comme condition pour lui accorder le document ? Cependant, cela semble être une décision intelligente de s’éloigner de ce «bruit toxique». Pour le bien de votre carrière, quelque chose dont nous discutons dans cette vidéo.

L’autre bonne nouvelle est le combat des poids légers confirmé le 18 décembre entre Amanda Serrano et l’Espagnole Miriam Gutierrez. Un excellent pré-test du multi-champion portoricain avant le super affrontement contre la championne incontestée des poids légers, Katie Taylor au cours de la première moitié de 2022.

Tels sont les thèmes de cette nouvelle vidéo Sans Filtre.