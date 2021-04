Trimestre de mars: Infosys rapporte des chiffres sereins

La marge d’ebit d’Infosys de 24,5% était inférieure de 100 points de base séquentiellement à la suite de hausses de salaires, tandis que l’ebit (bénéfice avant intérêts et impôts) était de 6 440 crores de roupies.

Par Srinath Srinivasan

Infosys a rapporté mercredi un ensemble de chiffres sédentaires pour le trimestre de mars avec des bénéfices nets de Rs 5 076 crore, une baisse de 2,4% séquentiellement et légèrement en deçà des estimations des analystes. Les revenus ont augmenté de 2% en séquentiel à Rs 26311 crore, à taux de change constant, encore une fois une nuance inférieure aux estimations et bien inférieure à la croissance des revenus de Tata Consultancy Services de 4,2%

La marge d’ebit d’Infosys de 24,5% était inférieure de 100 points de base séquentiellement à la suite de hausses de salaires, tandis que l’ebit (bénéfice avant intérêts et impôts) était de 6 440 crores de roupies.

La rue devrait cependant être satisfaite des perspectives de l’entreprise pour FY22. La major des services logiciels a guidé pour une croissance du chiffre d’affaires de 12 à 14%, en devises constantes et pour une marge d’ebit de 22 à 24%; en FY21, les marges se sont établies à 24,5%, en hausse de 320 points de base, la société reportant certains coûts.

La transaction remportée pour Infosys au cours du trimestre de mars était de 2,1 milliards de dollars, ce qui était inférieur au taux d’exécution des quatre trimestres de la société et bien inférieur aux 9 milliards de dollars annoncés par TCS.

Salil Parekh, PDG et directeur général, a déclaré qu’Infosys continue de gagner des parts de marché et d’aider les entreprises dans leurs programmes de transformation numérique. La demande des clients, a observé Parekh lors d’une conférence de presse, était large et particulièrement forte dans les segments du numérique, du cloud et des données. «Les clients nous font confiance pour travailler avec eux et, compte tenu de la demande, nous pensons que la croissance de l’espace numérique se poursuivra», a déclaré Parekh. Les grosses commandes remportées au cours de l’exercice 21, a déclaré le PDG, avaient augmenté de 57% pour atteindre 14,1 milliards de dollars et, bien qu’elles puissent être quelque peu volatiles sur une base trimestrielle, le pipeline était solide.

Pravin Rao, COO, a déclaré que la hausse de l’attrition à 15,2% au cours du trimestre de mars, contre 10%, avait été anticipée et reflétait la forte demande sur les marchés. L’entreprise, a-t-il dit, prenait des mesures pour retenir les talents grâce à des rémunérations et à des mesures telles que des promotions et d’autres propositions de valeur. Rao a déclaré que les niveaux d’attrition devraient rester à ces niveaux pendant un certain temps. TCS avait signalé un faible taux d’attrition de tous les temps pour le trimestre de mars. Rao a déclaré qu’Infosys a ajouté 21 000 nouveaux étudiants au cours de l’année et a déclaré qu’il était impatient d’embaucher des niveaux similaires au cours de l’année en cours.

