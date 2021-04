Trimestre de mars: une commande de 9,2 milliards de dollars pour TCS

Le record de commandes trimestrielles de TCS – contre une moyenne de 6 à 7 milliards de dollars – porte le total annuel à moins de 32 milliards de dollars et indique comment les revenus pourraient augmenter dans les années à venir.

TCS a annoncé lundi une série de chiffres solides pour le trimestre de mars annonçant des commandes d’une valeur de 9,2 milliards de dollars. Les revenus en devises constantes ont augmenté de 4,2% séquentiellement à Rs 43 705 crore tandis que les marges ont augmenté de 20 points de base à 26,8%, malgré les hausses de salaires. La principale société de services logiciels a rapporté un ebit de 11 734 crores de roupies, tandis que les bénéfices nets ont atteint 9 246 crores de roupies, légèrement inférieurs aux estimations. Les flux de trésorerie disponibles à la fin du mois de mars s’élevaient à Rs 37 968 ​​crore.

Le directeur général et chef de la direction, Rajesh Gopinathan, a déclaré que la société était bien placée pour exploiter l’opportunité de services technologiques sur plusieurs années, même si elle continuait de dominer les domaines traditionnels et gagnait sa part dans l’opportunité de croissance et de transformation. «Nous nous engageons en amont avec les clients lorsqu’ils réfléchissent à leur programme de transformation. Du point de vue de la livraison, nous reconfigurons les combinaisons de services », a déclaré Gopinathan.

Le record de commandes trimestrielles de TCS – contre une moyenne de 6 à 7 milliards de dollars – porte le total annuel à moins de 32 milliards de dollars et indique comment les revenus pourraient augmenter dans les années à venir. Sans surprise, la société a ajouté un total de 19 400 personnes, le nombre d’embauches le plus élevé jamais enregistré en un trimestre et, encore une fois, un signe de la façon dont elle anticipe la croissance des affaires dans les années à venir. L’effectif total à la fin du mois de mars était de 4 88 649 personnes. Milind Lakkad, directeur des ressources humaines, a déclaré que la société comptait à la fois sur des talents internes et externes pour gérer l’entreprise et n’avait pas prévu de problèmes d’approvisionnement à ce sujet.TCS a terminé l’exercice 21 avec une attrition nette de 7,2% au plus bas niveau historique.

Tous les secteurs verticaux ont affiché une bonne croissance séquentielle, mais quelques-uns continuent à être à la traîne; – BFSI a progressé de 7% en rythme trimestriel, le commerce de détail et CPG ont progressé de 4%, les sciences de la vie et la santé ont progressé de 3,8%, la fabrication a enregistré une croissance de 3,9%, la technologie et les services ont progressé de 2,8% en séquentiel et les communications et médias de 1,8%. Sur une base annuelle, les sciences de la vie et les soins de santé, le BFSI et la technologie et les services ont affiché une croissance tandis que le reste reste en deçà des niveaux de l’année précédente.

La croissance a été menée par les principaux marchés – l’Europe continentale avec une croissance de 8,5%, l’Amérique du Nord 3,9% et le Royaume-Uni 3,4% en séquentiel. Les autres marchés ont bien progressé avec le Moyen-Orient et l’Afrique à 4,2%, l’Inde 2,8%, l’Amérique latine en hausse de 2,5% et l’Asie-Pacifique à 1%. En année pleine, à l’exception de l’Europe continentale qui a progressé de 5,5%, tous les autres marchés restent en territoire négatif par rapport à l’année précédente.

V Ramakrishnan, directeur financier de TCS, a déclaré: «Nos marges au quatrième trimestre sont une validation de notre ferme conviction qu’il est possible de remporter des méga-accords, de réaliser une croissance à la pointe de l’industrie, de continuer à investir dans notre personnel et dans de nouvelles capacités, et offrent toujours une rentabilité de premier ordre. Tous les investissements que nous avons réalisés au fil des ans nous positionnent fortement pour étendre notre empreinte dans la grande opportunité de croissance et de transformation ».

