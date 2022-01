TRIMESTRE SEPT| Une enquête montre une augmentation marginale des emplois dans les secteurs non agricoles

IT/BPO, les secteurs de la santé se sont bien comportés, tandis que la fabrication, les services financiers, le commerce et la construction ont perdu des emplois.



Le nombre total d’emplois générés par neuf secteurs sélectionnés s’élevait à 3,1 crore au cours du trimestre juillet-septembre 2021, soit seulement 2 lakh de plus que celui de la période avril-juin, selon une enquête trimestrielle sur l’emploi (QES) du ministère du Travail publiée lundi.

Le deuxième QES – le premier a été réalisé plus tôt pour la période avril-juin 2021 – a également révélé que l’emploi dans ces secteurs au cours de la période juillet-septembre n’a augmenté d’un trimestre que dans quatre secteurs – soins de santé, informatique/BPO, éducation et transports – alors qu’il a baissé dans les secteurs de la fabrication, du commerce, des services financiers, de l’hébergement et de la restauration et de la construction.

La part de l’emploi dans des secteurs tels que l’IT/BPO et les soins de santé dans l’emploi total a augmenté car la création d’emplois dans ces segments était plus rapide.

Les données du QES montrent que même alors que la deuxième vague de Covid s’estompait, le scénario de l’emploi ne s’est que légèrement amélioré. Le gouvernement a cependant affirmé que le QES reflétait « une amélioration des activités économiques après la levée des restrictions de verrouillage par les États » pour freiner la deuxième vague de Covid, qui a frappé le pays en avril 2021.

Le QES juillet-septembre a le 1er juillet comme date de référence. Le premier tour du QES pour l’exercice avril-juin 22 a été publié en septembre de l’année dernière.

En fait, le QES montre que la croissance de l’emploi du pays dans le secteur non agricole organisé a été considérablement inférieure au taux d’expansion économique au cours des huit années jusqu’à l’exercice 22, avec seulement 3,4 % d’augmentation annuelle des emplois dans les secteurs. Les neuf secteurs représentent environ 85 % du total des établissements qui comptaient 10 travailleurs ou plus lors du sixième cycle (2013-14) du recensement économique (CE).

« Sur le total des emplois estimés dans les neuf secteurs sélectionnés (au cours de la période juillet-septembre de l’exercice en cours), la fabrication représentait près de 39%, suivie de l’éducation avec 22% et de la santé ainsi que des secteurs IT / BPO tous deux environ 10%. . Les secteurs du commerce et des transports ont engagé respectivement 5,3% et 4,6% du total des travailleurs estimés », indique le rapport QES. La part de l’industrie manufacturière dans l’emploi total dans ces neuf secteurs était de 40,6% au cours de la période avril-juin, suivie par l’éducation à 21,8%, la santé à 8,4%, l’informatique/BPO et le commerce à 6,7% chacun et les services financiers à 5,7%, entre autres. .

La deuxième QES, qui a été menée dans 11 500 unités, a révélé que les travailleuses dans un tel emploi du secteur organisé étaient de 32,1 % en juillet-septembre 2021, contre 29 % en avril-juin 2021.

Selon le CMIE, le taux de chômage dans toute l’Inde en juillet, août et septembre de l’année dernière s’est amélioré à 6,96 %, 8,32 % et 6,86 %, respectivement contre 7,97 % en avril, 11,84 % en mai et 9,17 % en juin.

Le QES fait partie de l’enquête trimestrielle sur l’emploi auprès des établissements (AQEES) pour toute l’Inde ; il comprendra également une enquête sur le secteur informel, couvrant les établissements employant moins de 10 personnes, réalisée par le Bureau du travail.

