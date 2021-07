Trina Braxton dit que Towanda n’est pas cassé, plats sur les sœurs, mariage, tricherie et sauce piquante 10z viral

Toni Braxton Rockin Son Nouveau Look

*Dans une interview exclusive, la fêtarde originale de Braxton, Trina Braxton a déclaré à Jazmyn Summers, personnalité de la radio et de la télévision et animatrice d’EUR Spotlight, que les informations selon lesquelles la sœur Towanda Braxton aurait perdu sa maison à cause de la forclusion et de la faillite sont totalement fausses. Vers la fin de la saison 2011 de « Braxton Family Values ​​», Towanda, ses deux enfants et son fils Andre Carter ont été expulsés après la saisie de leur maison. Ils ont emménagé avec la sœur aînée de Towanda, Toni. Récemment, des rumeurs ont circulé selon lesquelles elle revivait cela. Ce n’est pas vrai, dit Trina en mettant fin à cette rumeur.

« J’étais juste chez elle l’autre jour et elle va bien. J’ai moi-même vu sa belle maison », a déclaré Trina à EUR Spotlight. Il n’y avait pas de cartons emballés.

Quant aux autres sœurs, elle adore le nouveau look de Toni au crâne chauve. « Elle a la cinquantaine. J’ai la quarantaine. Je dois faire mon régime. Je ne peux pas blâmer ce poids sur la ménopause.

Elle dit à Spotlight que Toni pensait que la tête chauve était peut-être un peu trop, mais Trina l’a fortement encouragée.

Elle s’inquiète toujours pour Tay Tay, Tamar Braxton, qui a tenté de se suicider dans le dernier épisode. « La santé mentale affecte tout le monde, que ce soit par la mort ou le divorce, et personne n’est à l’abri. Juste parce que quelqu’un est sous les feux de la rampe, vous pensez qu’il est au sommet du monde mais vous ne savez jamais ce qui se passe dans les coulisses. D’après ce que je vois, elle est bien placée maintenant, mais juste parce que nous sommes sœurs, cela ne veut pas dire que tout est divulgué », partage-t-elle avec Spotlight, « vous devez aussi vérifier vos bons amis. Parfois le plus parce que ce sont eux qui agissent comme si de rien n’était. Ils sont sur un nuage 9 mais ils traitent les choses en silence et finissent à l’hôpital ou se font du mal à eux-mêmes et à ceux qui les entourent.

Son dernier film ” Sisters and the Shrink 2 ” sur Amazon Prime traite de la tricherie qui lui a rappelé de douloureux souvenirs d’enfance.

« Mon père était ministre. Ma mère une première dame et mon père ont eu une relation en dehors du mariage. Mon monde a volé en éclats, j’ai perdu la foi pendant une seconde.”, révèle-t-elle. «Chaque dimanche, il prêche à l’église et à cause de cela, j’ai épousé le premier homme qui a eu des bottines pour ne pas aller en enfer. S’il n’avait pas triché, j’aurais fait des choix différents dans ma vie. Comme après avoir divorcé, je suis retourné à mon premier wasbund même si ce n’était pas un bon mariage. J’étais comme si je n’étais pas en train de mourir et d’aller en enfer. Elle attribue les problèmes de ce mariage à l’immaturité. «Nous nous sommes rencontrés à 15 ans, avons eu notre premier fils à 19 ans, nous nous sommes mariés à 20 ans, avons eu un autre enfant à 21 ans et avons divorcé à 24 ans.»

Maintenant, elle est mariée pour la troisième fois.

«C’est assez incroyable que je puisse avoir des relations sexuelles sans péché. Je n’aurais jamais pensé le refaire, mais il m’a fait descendre dans l’allée. Il est un peu plus âgé et il ne cherchait rien de voler de nuit. Il cherchait une vraie relation », s’exclame-t-elle. Son conseil aux dames ? « Gardez les gens hors de votre entreprise. tout le monde ne veut pas voir votre bonheur. Parfois, les gens voient votre bonheur en pensant que si vous pouvez être heureux avec lui, je peux peut-être être heureux avec lui aussi.

Trina dit : « J’ai hâte de vieillir enfin avec quelqu’un. et ne pas avoir à s’inquiéter de recommencer ce seul rodéo. Elle est toujours amie avec son deuxième wasbund malgré son infidélité. “Je l’aidais à glisser en ligne.” Elle dit à Jazmyn.

Trina a renoncé à chanter.

«Je prends des pastilles de testone à cause de la ménopause, donc je suis une octave plus basse… Je suis tombé amoureux d’être entrepreneur. “

Et ma fille est occupée à promouvoir son incroyable sauce piquante qui se décline en 3 saveurs différentes, au bourbon, aux bougies à essence et à la réouverture de son restaurant Barchixx à Atlanta. Vous pouvez trouver les dernières nouveautés et commander ses produits dopants sur trinabraxton.com

“Braxton Family Values” a été l’une des émissions de télé-réalité les plus populaires depuis – quand elle a fait ses débuts. On ne sait pas encore s’il y aura une huitième saison. et elle divulgue que “Malheureusement, aucun si c’était faux” le drame, le bœuf soeur était réel et nous emportions cela à la maison avec nous et nous serions comme pourquoi avez-vous attendu pour me dire cela à la télévision mais nous résoudrions toujours il.” Trina dit qu’il n’y a heureusement aucun problème avec qui que ce soit en ce moment. Mais restez à l’écoute.

