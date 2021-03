Trina révèle qu’elle aimerait une bataille de Verzuz avec Lil ‘Kim ⋆ .

Alors que Verzuz continue d’annoncer des paires légendaires, Trina a révélé qu’elle aimerait une bataille de Verzuz avec Lil ‘Kim dans une interview radio récente.

Apparaissant sur 103.5 The Beat, on a demandé à la rappeuse Trina qui serait la meilleure adversaire si elle faisait Verzuz. Trina a immédiatement dit qu’elle voudrait le faire avec la légende du rap Lil ‘Kim, l’appelant «cette salope».

Lil Kim et Trina Photo: . / collage theGrio

Le rappeur a également révélé: « [Lil] Kim est cette salope. Soyons très clairs… Quand je suis entré dans l’industrie, c’est ce que j’ai regardé, admiré. Ce sont les paroles que j’ai récitées, c’est ce qui m’a fait savoir que ce n’est pas grave de parler de cette merde mortelle … donc, j’aurais l’impression que c’est équivalent parce que Kim est légendaire, et elle a des disques fous.

Elle a également précisé que ce ne serait pas nécessairement une bataille entre les deux rappeurs, mais plutôt une célébration de leur héritage et de leurs catalogues.

Elle a expliqué: «Je[t] ne se sentira même pas comme une compétition parce que c’est une affaire de famille. Je serai probablement tellement plus engagé dans ses disques que dans n’importe quoi parce que cela reviendra à la première fois que je l’ai entendue, alors je serai dans mon ambiance, comme en éventail… C’est juste ce que je dirais. C’est juste mon petit avis, mais personne ne m’a contacté.

Lil ‘Kim et Trina sont des amis proches, ce qui constituerait un excellent couple Verzuz. Kim a partagé une photo des deux sur son Instagram, décrivant comment le couple s’est lié à la perte de leurs parents respectifs.

Elle a écrit dans la légende: «Ce jour-là, j’ai appris que mon père était décédé. J’étais tellement désemparé et j’ai dû faire preuve de courage et continuer à travailler parce que j’avais un spectacle le même soir. Quand @trinarockstarr est entré dans ma loge, nous nous sommes immédiatement liés.

Elle m’a réconforté et c’était exactement ce dont j’avais besoin à ce moment-là. C’est comme si sa maman et mon père nous ont réunis et ont guéri notre amitié. 💔❤️ Nous avons tous les deux des anges qui veillent sur nous.

Black Twitter est immédiatement entré avec leurs réflexions sur l’appariement, avec des résultats mitigés. Un utilisateur était sceptique quant au catalogue de Trina à la hauteur de celui de Lil ‘Kim, écrivant: « Pas Trina pensant que son catalogue pourrait même être dans un Verzuz avec le catalogue de Lil Kim. » Un autre utilisateur a partagé ce sentiment en écrivant: « Trina sait qu’elle et Kim ne vont pas ensemble. »

Cependant, certains fans sont enthousiasmés par le jumelage potentiel. Yung Miami de Filles de la ville a partagé son opinion sur le duo en écrivant: « Moi aussi j’aime Kim à mort mais je dois y aller avec Trina. »

Comme theGrio l’a précédemment rapporté, les fans ont un SWV et Xscape Verzuz attend avec impatience. Xscape LaTocha Scott a confirmé la nouvelle à TMZ hier, en disant: «Nous nous préparons donc à faire cette bataille de Verzuz avec Xscape et SWV. Il se déroule le 8 mai. Donc, je suis ici juste pour représenter mon équipe locale. »

Ce jumelage légendaire devrait être diffusé le 8 mai.

