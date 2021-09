Trina Turk RTW Spring 2022 Review – WWD

Ce n’était pas exactement la célébration qu’elle avait espérée lorsque Trina Turk a sorti sa collection capsule du 25e anniversaire en mars 2020 – le lundi après le verrouillage COVID-19 de Los Angeles.

“Tout était en préparation, et dans le chaos du moment, nous n’avons pas pensé à retarder ou à ne pas retarder”, a-t-elle déclaré à propos de la collection capsule célébrant les imprimés d’archives et les climats ensoleillés.

Il est compréhensible que le designer de LA veuille une refonte.

Ainsi, pour sa collection printemps 2022, elle a de nouveau tout fait pour célébrer sa bien-aimée Palm Springs, avec des motifs floraux vintage, des motifs géographiques, des caftans et des ensembles de cabanons mendiant des piscines et des bâtons à remous.

“Il y a des imprimés que je voulais utiliser depuis longtemps”, a déclaré Turk, appelant le grand, audacieux et joyeux motif floral Warm Sands sur une robe longue en soie facile, et le country-club rose et vert Palm Springs Eternal Floral sur un ensemble tunique et short à pampilles.

Des piqués en forme de U de couleur arc-en-ciel sur les caftans et un imprimé géométrique rose et orange sur une tunique à glands, une chemise aloha, un blazer et un short ont donné à l’hôtel l’impression que Turk a bâti son nom, avec un large éventail de styles pour plaire tous âges et toutes tailles.

Ce qui était plus inattendu, c’était le costume pour femmes aux couleurs surligneuses, un retour au début du mois d’août. Un haut bustier sans manches à carreaux rose vif et un pantalon assorti, ainsi qu’un ensemble blazer et short à épaules dénudées orange fluo ont fait penser à Elle Woods et Paris Hilton de la meilleure façon.

Des mini-robes en similicuir jaune ou rose Day-Glo avec des détails drapés aux épaules ou au dos, et un décalage en maille brodé de sequins marguerites ajoutent à la sensation festive élevée.