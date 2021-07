Trinamool allègue que le gouverneur est lié à une arnaque au faux vaccin de Kolkata et remet en question son silence

in

S’adressant aux médias à Calcutta, le leader du TMC, Sukhendu Sekhar Ray, a déclaré que le gouverneur devrait s’exprimer sur la question.

La politique concernant la fausse arnaque à la vaccination à Kolkata devient de plus en plus trouble de jour en jour. Maintenant, le Congrès de Trinamool a allégué que le personnel de sécurité du faux officier de l’IAS a été vu sur une photo avec la famille du gouverneur Jagdeep Dhankhar. S’adressant aux médias à Calcutta, le leader du TMC, Sukhendu Sekhar Ray, a déclaré que le gouverneur devrait s’exprimer sur la question.

«C’est très mauvais si le gouverneur a une relation avec l’homme qui a trompé les gens. Jagdeep Dhankhar parle de chaque problème. Pourquoi est-il silencieux sur les faux vaccins ? », a déclaré Ray en montrant les photos du faux personnel de sécurité de l’IAS Debanjan Deb accusé par la famille du gouverneur.

Ray a déclaré que le gouvernement de l’État se pencherait sur la question, car un rapport a déjà été demandé à ce sujet. Il a dit qu’un SIT menait une enquête et que le rapport sortirait bientôt.

Auparavant, le BJP avait allégué la main de TMC dans l’arnaque alors que des photos de plusieurs dirigeants de TMC faisaient surface avec Debanjan Deb. Le député de TMC Rajya Sabha, le Dr Santanu Sen, et le président de l’Association de cricket du Bengale, Avishek Dalmiya, ont été aperçus sur certaines des photos avec Deb. Cependant, Sen a précisé que de nombreuses personnes et organisations sont venues le rencontrer lors de la première vague de COVID-19 et que l’homme (Deb) pourrait être l’un d’entre eux.

En revanche, avec une arrestation de plus, le nombre total de personnes interpellées dans cette affaire a atteint sept. Celui qui a été arrêté aujourd’hui a été identifié comme étant le propriétaire d’un appartement dans le quartier de Kasba que Deb avait loué pour y installer son bureau, a été récupéré hier soir à sa résidence de Birati dans le district de North 24 Parganas.

Deb (28 ans) a été arrêtée la semaine dernière pour s’être fait passer pour un officier de l’IAS et le co-commissaire de la Kolkata Municipal Corporation et pour avoir géré des camps de vaccination douteux dans la ville, où les gens recevaient de faux vaccins.

L’arnaque à la vaccination a été révélée lorsque la députée du TMC Mimi Chakraborty a été invitée au camp en tant qu’invitée d’honneur. Elle est devenue méfiante lorsqu’elle n’a reçu aucun message de confirmation sur son téléphone après s’être fait piquer au camp. Elle a ensuite enregistré un FIR qui a conduit à dénoncer l’arnaque.

