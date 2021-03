Trincao, révulsif dans le triomphe du Portugal

28/03/2021 à 23:16 CEST

Cet arrêt des sélections ne fait pas vraiment mal au cœur des joueurs du Barça. Griezmann, Dembélé, Braithwaite, Dest … et Trincao. Les joueurs du FC Barcelone, dans leur exode international, voient le but avec facilité, ce que Koeman doit beaucoup aimer maintenant que la dernière ligne droite de la saison arrive. Les Catalans sont branchés et le dernier exemple en est Trincao.

Le Portugais, qui alterne les départs avec des remplaçants chez les Portugais des moins de 21 ans, a été décisif dans la victoire du Portugal sur l’Angleterre, correspondant à la deuxième journée de la phase de groupes des moins de 21 ans d’Europe disputée dans cette pause par les équipes nationales. Le Portugais est arrivé rafraîchi à la mi-temps et a été la clé du score 2-0 qui a laissé le match vu pour la peine.

Son grand but, dans une pénalité maximale qui a tiré sur l’équipe pour rendre impossible l’étirement du but anglais. Un objectif qui, en plus de procurer la tranquillité d’esprit, a servi de tête au Portugal sur un plateau et a renvoyé l’Angleterre, l’une des équipes les plus puissantes du Championnat d’Europe U-21.