Trinity Gaming s’associe à Blind Esports pour renforcer son portefeuille de gestion d’influenceurs

La société de gestion des talents du jeu Trinity Gaming a annoncé un partenariat avec Blind Esports marquant son incursion dans le sud de l’Inde. Avec ce partenariat, Trinity Gaming souhaite renforcer son portefeuille de gestion d’influenceurs car Blind Esports est bien connu pour ses listes d’esports et ses créateurs de contenu à bord dans le sud du pays.

«Nous nous sommes toujours efforcés de fournir les meilleurs services à nos créateurs de contenu et les avons aidés financièrement à stabiliser leur carrière dans le jeu. Nous sommes extrêmement ravis d’avoir des joueurs professionnels de Blind Esports à bord car cela ouvrira plus d’opportunités non seulement pour l’équipe d’esports mais aussi pour Trinity Gaming car nous pourrons explorer des liens plus profonds dans la partie sud de l’Inde en tant qu’agence », Abhishek Aggarwal, co-fondateur et PDG de Trinity Gaming, a déclaré.

Trinity Gaming aidera les créateurs de Blind Esports avec une assistance graphique, des relations publiques, et les informera de la présence, de la sensibilisation et de l’engagement sur les réseaux sociaux. De plus, la société aidera les créateurs à comprendre comment de telles activités conduisent finalement à la monétisation dans l’industrie du jeu. L’agence éduquera également les talents pour développer un bon contenu pour le public, facilitera les transactions de marque pour les influenceurs.

«Nous avons toujours eu pour objectif de nous associer à un secteur de la gestion des talents esports pour offrir de meilleures opportunités à nos joueurs et nous sommes ravis que Trinity Gaming nous aide à faire avancer cette vision pour notre équipe. Nous visons à créer une empreinte nationale pour nous-mêmes et nos joueurs et créateurs », a déclaré Arjun Suresh, propriétaire de Blind Esports.

Trinity Gaming prétend gérer plus de 250 créateurs de contenu en Inde, qui se spécialisent en tant qu’animateurs et influenceurs pour l’écosystème du jeu, tels que Dynamo, Shreeman Legend, Antaryami, Jonathan et Alpha Clash.

