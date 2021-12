Trio de l’année 2021

ESTNN couronne le Trio Fortnite de l’année 2021.

Fortnite compétitif en 2021 s’est concentré principalement sur le format Trios bien-aimé. Epic Games a lancé un appel audacieux pour établir une norme pour une année entière, y compris tous les tournois Fortnite Champion Series (FNCS) pour la première fois en quatre ans. La décision de mettre en lumière les tournois Trios a créé une continuité d’une saison à l’autre, un changement bienvenu dans l’esprit des fans de Fortnite.

Cependant, malgré la cohérence du format, les meilleurs talents mondiaux ont constamment cherché à améliorer leur situation et à créer une équipe digne de capturer la hache des champions. Alors que les équipes changeaient souvent, certaines sont restées ensemble longtemps et ont accompli plus que la plupart des concurrents ne pouvaient l’imaginer.

Aujourd’hui, ESTNN réduit les meilleurs trios absolus de 2021. Pour les critères, nous avons examiné le succès, l’impact, le gameplay révolutionnaire et les performances du tournoi tout au long de l’année. Alors, restez dans les parages pendant que nous couronne le trio de l’année.

Mero, Deyy, Reverse2k

Deux fois champions FNCS – Reverse2k, Mero et Deyy – ont réécrit le script de la façon dont les équipes abordent Fortnite compétitif. Menés par la brillante connaissance du jeu et les bâches de Reverse2k, ces trois joueurs se sont rassemblés corps après corps, quel que soit l’adversaire ou le tournoi. La formule était simple ; un leader intelligent dans le jeu mélangé à deux joueurs contrôleurs terriblement talentueux. Avec Deyy et Mero vivants, les dégâts de Storm Surge n’étaient jamais à plus d’un saut de boîte.

Ce trio a battu des records en route pour remporter la hache des champions dans le chapitre 2 de la saison 6, après avoir remporté le chapitre 2 de la saison 4 en 2020. Avant leur séparation après la saison 7 de FNCS, Reverse2k, Mero et Deyy ont remporté quatre tournois, dont le FNCS et un DreamHack Cash Cup Supplémentaire. Alors que leur course s’est terminée de manière malheureuse, on ne peut nier leurs réalisations en 2021.

Commandement, Centré, Edgey

Le succès saisonnier est le véritable critère de mesure de ce qui fait une équipe solide. Qu’un trio gagne ou échoue, une présence au sommet du classement signifie le monde. Sur cette note, il n’y a peut-être pas d’équipe plus cohérente dans l’histoire de Fortnite que Commandment, Cented et Edgey. Ces trois joueurs de NA East ont fait du low-ground une approche plus viable que de tenir le high-ground.

D’un tournoi à l’autre, les fans ont compris l’éclat du leadership de Cented, la mécanique d’Edge et les capacités de bâchage et de traînage de Commandment. Chaque joueur de ce trio a accepté son rôle, ce qui a conduit à un succès au-delà de la raison. Commandment, Cented et Edgey ont atteint trois finales FNCS et ont terminé deuxièmes à chacune d’entre elles. C’est peut-être la statistique la plus impressionnante que nous ayons vue ces derniers temps.

Malheureusement, ces trois maîtres des terrains bas n’ont pas réussi à remporter une hache des champions avant qu’Edgey n’accepte de partir. Les fans les considéreront pendant des années comme l’une des meilleures et des plus malchanceuses équipes.

EpikWhale, Arkhram, Rehx

La domination se produit rarement dans Fortnite, étant donné à quel point chaque match et tournoi peut être imprévisible. C’est précisément la raison pour laquelle nous voyons si peu d’équipes gagner régulièrement. Cependant, il existe des exceptions à ces notions et, en 2021, les titans de NA West EpikWhale, Arkhram et Rehx étaient les exceptions.

Ce trio est aussi proche de la perfection que n’importe quel joueur ou duo pourrait le faire dans Fortnite compétitif. EpikWhale, Arkhram et Rehx ont participé à quatre finales FNCS et en ont remporté trois consécutivement. Ils ont failli remporter leur quatrième mais ont finalement terminé deuxièmes de la saison 8 du chapitre 2 de FNCS.

Pourtant, un placement FNCS moyen de 1,25 montre à quel point ce trio était différent à son meilleur. Les rois de NA West ont remporté un total de 14 tournois avant de se séparer. Si seulement nous pouvions les voir s’aventurer dans NA East pour courir à l’Axe des Champions.

Poule, JannisZ, Chapix

L’Europe a subi le plus de changements d’équipe tout au long de 2021, donc la présence de la région sur cette liste se résumait à une poignée de trios remarquables. Dans ce département, Hen, JannisZ et Chapix étaient intouchables pendant un certain temps. Ce trio s’est formé au chapitre 2 de la saison 5 et a rapidement remporté le premier FNCS Qualifier et une Cash Cup en jours consécutifs. Ils gagneraient une autre Cash Cup deux semaines plus tard avant la finale de la FNCS.

Hen, JannisZ et Chapix ont joué exceptionnellement pendant deux jours de finale de la saison 5. La deuxième journée s’est terminée par un point d’exclamation, alors que les trois joueurs ont remporté le dernier match pour devenir champions FNCS. Il semblait parfois que rien ne pouvait décourager ce Trio. Leur élan s’est poursuivi dans la saison 6, où ils ont remporté trois autres Cash Cups et un Cash Cup Extra.

Les trois joueurs ont continué ensemble tout au long de la saison 7, mais ont été victimes de combats hors spawn. Les sixième et septième places du FNCS ont suivi leur victoire de la saison 5. Après la finale de la saison 7, ils se sont séparés mais ont sans aucun doute laissé leur empreinte.

Kami, Setty, Teeq

Plus tôt, nous avons mentionné à quel point si peu d’équipes ont duré toute l’année des Trios ensemble, en particulier dans la région européenne. La raison en est que chaque saison Fortnite offre quelque chose de différent, et les changements sont indispensables pour continuer à grandir. Un trio qui a fait exactement le contraire était le triumvirat polonais de Kami, Setty et Teeq. Ces trois joueurs se sont formés fin 2020 et resteraient ensemble tout au long de 2021.

À chaque tournoi qui passait, Kami, Setty et Teeq grandissaient en une unité cohésive. Ils ont atteint la finale FNCS quatre fois sur cinq, terminant sixième de la saison 5 et quatrième de la saison 7 avant de marquer l’histoire de la saison 8. Avec quelques solides sorties FNCS à leur actif, Kami, Setty et Teeq ont à nouveau revendiqué leur « Kami » breveté. Split » lors de la finale de la saison 8. L’équipe polonaise a démantelé les espoirs de tous les autres trios de remporter l’Axe des Champions.

Les futurs vainqueurs ont terminé avec 420 points après 12 matchs, soit près de 100 de plus que la deuxième place. C’était la performance d’une vie qui pourrait ne plus jamais se reproduire, du moins dans la région européenne. Kami, Setty et Teeq ont terminé 2021 avec une deuxième place au FNCS Grand Royale. Leur décision de rester ensemble et de s’améliorer en tant qu’équipe a porté ses fruits, solidifiant leur position sur cette liste.

Gagnant – Arkhram, Rehx et EpikWhale

Cette décision n’a pas été facile à prendre. Chaque trio répertorié ci-dessus a incroyablement bien fonctionné tout au long de 2021. En fin de compte, il s’agissait de domination et de cohérence. Alors que beaucoup reconnaissent NA West comme l’une des régions les plus faibles, Arkhram, Rehx et EpikWhale étaient dans une classe à part.

Gagner trois tournois FNCS est un défi de taille, quelle que soit la scène. Leur capacité à monter des retours insensés en cas de besoin en dit long. De plus, ils sont parvenus à remporter quatre championnats Trio FNCS en 2021. Nous sommes fermement convaincus qu’Arkhram, Rehx et EpikWhale auraient pu remporter un FNCS sur n’importe quelle autre religion à leur meilleur.

Pour ces raisons, Arkhram, Rehx et EpikWhale sont le trio de l’année 2021 d’ESTNN ! N’oubliez pas de consulter notre article sur le joueur de l’année pendant le compte à rebours jusqu’en 2022 !