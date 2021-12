Trio de surface ? Le dépôt de brevet Microsoft récemment découvert montre un appareil à charnière avec trois écrans

Un schéma pour un appareil à trois écrans à partir d’un dépôt de brevet Microsoft. (Office américain des brevets et des marques)

Microsoft a publié deux versions de son appareil portable Surface Duo, chacune avec deux écrans. Mais un dépôt de brevet récemment déposé indique que la société a envisagé, au moins, un appareil similaire avec trois écrans.

Le dossier décrit la possibilité d’utiliser un appareil à trois écrans dans diverses positions, y compris un scénario dans lequel les écrans sont posés à plat. Cela soulève la possibilité de leur permettre de former collectivement un grand écran.

« Une telle capacité de pliage permet aux dispositifs d’affichage à plusieurs panneaux d’avoir une zone d’affichage totale plus grande par rapport à un dispositif d’affichage unique portable de la même manière, tout en permettant également des dimensions pliées plus petites par rapport à un dispositif d’affichage non pliable offrant la même zone d’affichage », le dossier explique.

Le Surface Duo 2 de Microsoft a techniquement trois écrans, si vous comptez celui de la charnière, mais un dépôt de brevet Microsoft montre un appareil similaire avec une deuxième charnière et un troisième écran pleine taille. (Photo . / Todd Bishop)

Les Surface Duo et Surface Duo 2 de Microsoft fonctionnent sur Android, et l’expérience utilisateur sur les deux écrans peut parfois être moins que fluide. Un troisième écran ajouterait vraisemblablement au défi.

Cela donne un aperçu de la pensée de Microsoft à un moment donné, mais il n’est pas clair si l’idée d’un appareil à trois écrans est toujours sur le radar de l’entreprise, sans parler de sa feuille de route produit.

La demande de brevet pour le « dispositif d’affichage à plusieurs panneaux » a été rendue publique la semaine dernière par l’Office américain des brevets et des marques. Il a été initialement déposé en juin 2020, après que Microsoft ait annoncé le Surface Duo original, et trois mois avant sa sortie en octobre 2020.

De toute évidence, Apple a d’abord rendu compte du dépôt lundi matin.

Microsoft prévoyait auparavant un appareil Surface Neo à double écran plus grand fonctionnant sur une version spéciale de Windows baptisée 10X, mais la société a suspendu indéfiniment le travail sur ce projet l’année dernière.