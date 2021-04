Triomphe d’Almudévar contre Valdefierro (2-0)

01/04/2021 à 20:58 CEST

le Almudévar a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-0 contre lui Valdefierro ce jeudi dans le Vierge de la Couronne. le Almudévar est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté une victoire 0-3 contre le Tamarite. Pour sa part, le Valdefierro perdu par un résultat de 1-4 dans le duel précédent contre le Robres. Avec cette défaite, le Valdefierro a été placé en neuvième position à la fin du match, tandis que le Almudévar est sixième.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

La seconde moitié de la confrontation a commencé de manière favorable pour la Almudévar, qui en a profité pour ouvrir le score grâce à un but de Châtain dans la minute 52. Par la suite, l’équipe Almudevano a marqué, augmentant le score grâce à un but de Ruiz à 66 minutes, terminant ainsi le match avec un score final de 2-0.

L’arbitre a décidé d’avertir deux joueurs. De la part des habitants, le carton jaune est allé à Ruiz et par le Valdefierro réprimandé Lorente.

Avec ce résultat, le Almudévar il obtient 28 points et le Valdefierro avec 22 points.

Le prochain engagement de la deuxième phase de la troisième division pour le Almudévar est contre lui CD Cariñena, Pendant ce temps, il Valdefierro fera face au CF Épila.

Fiche techniqueAlmudévar:Siro, Alberto Gumiel, Luisja, Álex García (Moreno, min.31), Ainoza, Nacho (Hazelnuts, min.76), Dani Marqués (Hernández, min.71), Ruiz (Jabato, min.71), Salcedo, Noah et pontValdefierro:Rosado, Daniel Bernal, Edu, Lorente, Diego Muñoz, Cardiel, Sainz, Gazzoni, Marin, Sanchez et Keinel A.Stade:Vierge de la CouronneButs:Moreno (1-0, min.52) et Ruiz (2-0, min.66)