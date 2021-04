Triomphe de Casademont Zaragoza contre Unicaja par 78-101

24/04/2021 à 23:21 CEST

le Casademont Saragosse a été imposé en tant que visiteur de Unicaja par 78-101 dans la trente-troisième journée de la Ligue ACB. Auparavant, les joueurs d’Unicaja avaient été vaincus à l’extérieur contre le Lenovo Tenerife 79-61 et après le match, ils ont complété une séquence de trois défaites lors de leurs cinq derniers matchs, tandis que ceux de Casademont Zaragoza ont battu à domicile. Panier Acunsa Gipuzkoa 99-71, complétant une séquence de deux victoires consécutives au cours des cinq derniers matchs. Avec ce résultat, le Casademont Saragosse est à la douzième place et a accumulé 13 victoires en 32 matchs joués jusqu’à présent, tandis que le Unicaja il reste en neuvième position avec 14 victoires en 30 matchs disputés.

Le premier quart a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont réalisé une course de 12-2 au cours du quart, bien qu’à la fin l’équipe visiteuse ait fini par se distancer et a terminé avec un résultat de 16-27. Plus tard, au cours du deuxième trimestre, Casademont Saragosse il a réussi à se distancer sur le tableau de bord et a eu une différence maximale de 20 points (26-46) au cours du quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 17-19. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 33 à 46 points avant la pause.

Au troisième quart, les joueurs de l’équipe visiteuse ont à nouveau augmenté leur différence, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart-temps de 16-2 et ont augmenté l’écart à un maximum de 26 points (45-71) jusqu’à ce qu’il se termine par un partiel. résultat 18-29 et 51-75 résultat global. Enfin, au cours du dernier trimestre, le Unicaja Il a réussi à s’approcher à nouveau de la lumière, même si ce n’était pas suffisant pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 27-26. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé sur un résultat 78-101 en faveur de l’équipe visiteuse.

Pendant le match, le Casademont Saragosse a remporté la victoire grâce à 24 points, trois passes et cinq rebonds Jacob Wiley et les 16 points, six passes et quatre rebonds de Nicolas Brussino. Les 16 points, trois passes et quatre rebonds de Deon Thompson et les 10 points, une passe et neuf rebonds de Malcolm Thomas n’étaient pas suffisants pour le Unicaja A remporté le match.

Après avoir remporté la victoire, dans le match suivant, le Casademont Saragosse il verra les visages avec lui MoraBanc Andorre dans le Arène Principe Felipe. Pour sa part, dans le prochain match, le Unicaja cherchera la victoire contre lui TD Systems Baskonia dans le Fernando Buesa Arena.