Triomphe de caste au Giro

10/05/2021 à 18:40 CEST

Lorsque le train s’arrête à la gare, vous devez monter dans le wagon. Cela peut être une occasion unique, quelque chose qui change votre vie, pour toujours, de cesser d’être un pilote anonyme et de commencer à se faire un nom dans le peloton. Il n’y a rien de pire que de se faire prendre, après une longue et combative évasion, à une centaine de mètres ou moins du but. Et, parfois, il n’est pas agréable qu’ils vous épargnent la vie, qu’ils vous laissent gagner parce que vous n’êtes personne; un de plus, presque un étranger qui a reçu une gloire éphémère. Mais quand tu te bats pour le succès, comme Taco van der Hoorn l’a fait hier, tout change et le nom du vainqueur entre dans l’épopée du Giro & mldr; et le cyclisme.

Der Hoorn était jusqu’à hier un inconnu, bien plus que lorsque Claudio Chiappucci s’est enfui sur le chemin du Futuroscope lors du Tour 1990. C’était un cycliste de 27 ans qui n’avait pas réussi à réussir le Jumbo. Et, parmi tant de bons et célèbres coureurs, il n’avait pas trouvé un endroit, un endroit pour continuer à pédaler avec la peau qui habillait Primoz Roglic. Et c’est à ce moment-là que le coureur doit gagner sa vie, baisser son salaire et trouver une place entre des équipes moins connues, comme le Belge Intermarché qui l’a repris pour le cyclisme et lui a offert une place pour disputer le Giro.

Et dans la deuxième étape en ligne, la troisième au menu de la manche italienne, Der Hoorn s’est échappé en sachant ce qui se passe presque toujours, sauf lorsque la flûte joue grâce au courage, à la détermination et à la force de jambes qui ont résisté à la poussée d’un peloton furieux. cela ne pouvait pas permettre à quelqu’un sans nom jusqu’à présent de le déjouer pour remporter la première victoire en solo au Giro 2021.

Mais la vie du cycliste est comme ça. Chiappucci était un bon grimpeur qui avait réussi à remporter le classement de la montagne dans le Giro en 1990 et qui jamais, jusqu’au départ du Tour de la même année, n’avait-il pensé qu’un jour il serait une belle figure pour finir deux fois deuxième et une fois troisième du Giro, et deux fois deuxième et troisième du Tour, dans ses années magiques, entre 1990 et 1993, presque toujours dans le sillage de Miguel Induráin. Le premier jour, il s’est habillé en leader du Tour, il est allé à dormir avec le pull jaune. Il n’y avait pas de meilleur pyjama pour s’endormir. Et de nombreuses années plus tard, lorsque Chiappucci commence à parler et à se souvenir de son temps en tant que cycliste, il prétend être le coureur qui a montré le plus souvent ses fesses à Induráin. Il a attaqué, notamment lors du Giro 1992, le premier des deux que Miguel a remporté. Le coureur navarrais l’a laissé à quelques mètres, de quoi démarrer le moteur diesel qu’Induráin utilisait sur les pistes. Mais lorsque tous ses watts ont été mis en action, la démarcation d’un coureur qui s’appelait «El Diablo» a pris fin.

Il est très difficile pour le triomphe réalisé par Der Hoorn dans la troisième étape du Giro de faire de lui une grande figure du cyclisme. Mais ce qui est sûr, c’est qu’à partir de maintenant, s’il s’échappe à nouveau, ils n’iront pas avec autant de contemplations, ils ne le laisseront pas prendre des minutes pour détruire les plans de sprint et tout le monde ira le chasser car il a déjà montré que c’est nécessaire de le prendre au sérieux lorsqu’il s’enfuit car il sait gagner.

Aussi sérieusement vous devez considérer Remco Evenepoel. Il court depuis trois jours et est déjà installé à la troisième place du classement général, à 20 secondes de Filippo Ganna. Et voyons ce qui se passe aujourd’hui lors de l’ascension vers Sestola, avec le sommet à seulement deux kilomètres de la ligne d’arrivée.