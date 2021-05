Triomphe de Jesús Herrada et domination espagnole à Majorque

14/05/2021 à 17h12 CEST

Jesús Herrada (Cofidis) a remporté ce vendredi le Trophée Tramuntana du Challenge Mallorca et a mené un podium avec une nette domination espagnole, avec Jonathan Lastra (Caja Rural-RGA) et Héctor Carretero (Movistar Team) aux deuxième et troisième places, respectivement.

Les 158,6 kilomètres du profil montagneux qui rejoignaient les villes majorquines de Lloseta et Deià ils ont été définis dans un sprint serré, dans lequel Herrada a prévalu dans les derniers mètres avec un temps de 3 heures, 52 minutes et 21 secondes.

Le parcours sinueux, composé de trois cols, a mis à l’épreuve le peloton composé d’équipes des catégories World Tour, Continental Professional et Continental, dès le premier kilomètre.

Dans la montée au Coll d’en Claret, deuxième catégorie et au kilomètre 115, deux des animateurs du Calviá Trophy commandaient ce jeudi: le Sud-Africain Ryan Gibbons (UAE Team Emirates), vainqueur, et le Français Anthony Delaplace (Arkea – Samsic), b.

A leurs côtés se trouvaient les Espagnols Garikoitz Bravo (Euskaltel-Euskadi), Carlos García (Kern Pharma) et Juri Hollmann (Movistar) dans le but de s’éloigner du peloton.

Le Colombien Miguel Ángel ‘Superman’ López, avec le Movistar numéro 4, a également joué un rôle de premier plan le long du parcours lors du deuxième test dans lequel il est en compétition avec l’équipe téléphonique après le Tour de Romandía.

La course a éclaté à l’entrée du réservoir Cúber avec plusieurs groupes essayant de gagner des positions, mais à la fin, seul le trio espagnol est arrivé avec des options, qui a joué la victoire dans un sprint serré.

Ce samedi se tiendra le troisième trophée du Challenge Mallorca, qui réunira le Port d’Andraxt et le Mirador d’Es Colomer (Pollença) de 161,3 kilomètres de long.