Triomphe de la pêche au Brexit: Boris distribue un trésor de guerre de 75 millions de livres sterling pour reconstruire l’industrie épuisée par l’UE | Politique | Des nouvelles

Les ministres ont annoncé hier soir l’argent supplémentaire pour fournir de meilleures infrastructures locales autour des ports du pays pour marquer le premier anniversaire de la sortie du Royaume-Uni du marché unique de l’UE ce week-end.

Ils visent à renforcer la capacité de l’industrie de la pêche à débarquer plus de poissons au Royaume-Uni et à mettre les produits sur le marché plus rapidement.

L’investissement financé par les contribuables a été affecté à l’amélioration de la capacité et de l’efficacité des ports de pêche et des installations de transformation.

Les ministres affirment que cette décision renforcera la durabilité à long terme de l’industrie de la pêche et soutiendra les emplois tandis que les équipages saisiront l’opportunité accrue offerte par le départ du Royaume-Uni de la politique commune de la pêche de Bruxelles.

L’initiative est considérée à Whitehall comme faisant partie de la volonté du gouvernement de « mettre à niveau » le Royaume-Uni en répartissant les investissements dans des régions du pays auparavant négligées.

Un fonds d’infrastructure de 65 millions de livres sterling sera mis à disposition pour des projets tels que la modernisation des ports et des ports ainsi que l’augmentation de la capacité et de l’efficacité des installations de transformation et d’aquaculture.

Des fonctionnaires du ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales organiseront un concours visant à identifier les meilleurs projets.

Des programmes qui réduisent les émissions de carbone, contribuent à accroître la durabilité de l’industrie de la pêche et contribuent à l’engagement du gouvernement d’atteindre « Net Zéro » en émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050.

Jusqu’à 10 millions de livres sterling seront également utilisés pour encourager les nouveaux entrants dans les secteurs de la transformation, de la capture et de l’aquaculture, parallèlement à la formation et à l’amélioration des compétences des travailleurs actuels de l’industrie.

Le secrétaire à l’Environnement George Eustice a salué hier soir les progrès réalisés par l’industrie de la pêche britannique depuis la finalisation de l’accord régissant la sortie du pays du marché unique et de la politique commune de la pêche.

Il a déclaré : « Un an après l’accord de commerce et de coopération, une image positive se dessine pour notre industrie de la pêche.

«Aujourd’hui, nous annonçons un programme d’infrastructure de 65 millions de livres sterling qui nous permettra de moderniser les ports et les ports et d’augmenter la capacité et l’efficacité des installations de traitement.

« Un fonds de 10 millions de livres sterling encouragera les nouveaux entrants dans les secteurs de la transformation, de la capture et de l’aquaculture, et formera et perfectionnera ceux de l’industrie.

« Nous nous engageons à niveler les communautés côtières à travers le Royaume-Uni, et cela marque une période de rajeunissement pour notre industrie de la pêche. »

Le secrétaire de Leveling Up, Michael Gove, a déclaré : « Cet investissement de plusieurs millions de livres aura un impact réel et tangible sur les communautés côtières à travers le pays et l’industrie de la pêche au Royaume-Uni.

« Il soutiendra la création d’emplois et d’opportunités de formation qui contribueront à mettre l’industrie sur une base sûre pour l’avenir.

« Nous travaillons dur pour stimuler les communautés locales et offrir des opportunités à tous les coins du pays alors que nous nivelons la nation. »

Le secrétaire d’État au Pays de Galles, Simon Hart, a déclaré : « Le gouvernement britannique s’est engagé à soutenir l’industrie de la pêche du Pays de Galles et à garantir que ses nombreuses communautés côtières bénéficient d’un avenir durable et prospère.

« J’encourage tous les habitants du Pays de Galles éligibles à demander ce financement pour saisir l’opportunité de perfectionner leur main-d’œuvre, d’améliorer les installations, de stimuler l’innovation et de stimuler le recrutement. »

Le ministre écossais du Bureau, Malcolm Offord, a déclaré : « Nous voulons garantir à notre industrie de la pêche un avenir radieux et l’allocation de fonds d’aujourd’hui est un grand pas en avant. Qu’il s’agisse de moderniser les ports et d’améliorer les installations de traitement, de stimuler la formation et d’encourager le recrutement, tout cela donne un élan massif à l’industrie.

« Notre engagement avec le secteur écossais du poisson et des fruits de mer se poursuit. Nous sommes à l’écoute des préoccupations et nous y agissons dans l’intérêt des propriétaires d’entreprises, des travailleurs et des communautés côtières écossaises au sens large. »