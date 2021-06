Triomphe de la Révolution de la Nouvelle-Angleterre contre les Red Bulls de New York (3-2)

24/06/2021 à 03h06 CEST

le Taureaux rouges n’a pas réussi à plier le Révolution de la Nouvelle-Angleterre, qui s’est imposé 3-2 lors du match disputé ce jeudi à la Stade Gillette. le Révolution de la Nouvelle-Angleterre Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre La ville de New York (2-3) et l’autre avant lui Cincinnati (0-1) et avec une séquence de quatre victoires consécutives dans la compétition. Pour sa part, Les Red Bulls de New York il a gagné lors de ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Nashville SC et le Ville d’Orlando, 2-0 et 2-1 respectivement. Après le résultat obtenu, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre est resté leader de la Major League Soccer, tandis que le Taureaux rouges Il s’est classé septième à l’issue du duel.

La première partie de la confrontation a commencé d’une excellente manière pour l’équipe de Foxborough, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Buchanan à la minute 27. Après un nouveau coup augmenté le score de la Révolution de la Nouvelle-Angleterre, qui a pris ses distances en portant le score à 2-0 grâce à un but de Dejuan Jones à la 33e minute, concluant la première mi-temps avec un score de 2-0.

La deuxième période a débuté de manière favorable pour l’équipe de Foxborough, qui a mis plus de terrain entre les deux grâce à un but de Bou à 51 minutes. Mais plus tard, l’équipe du New Jersey a réduit les différences en établissant 3-1 grâce à un but de Klimala à la 53e minute. Les Red Bulls de New York, qui s’est approché du tableau d’affichage grâce au but de Andrés Reyes à la minute 75, mettant fin au duel avec le résultat de 3-2.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Révolution de la Nouvelle-Angleterre a donné accès à Maciel, Traustrason, Bouksa Oui Caldwell pour Polster, Bunbury, Bou Oui Buchanan, Pendant ce temps, il Les Red Bulls de New York a donné accès à Carmona, Barlow Oui Pendentif pour Amaya, Bois de l’année Oui Jean Tolkin.

L’arbitre a réprimandé Polster par le Révolution de la Nouvelle-Angleterre déjà Duncan par l’équipe du New Jersey.

le Révolution de la Nouvelle-Angleterre de Aréna Bruce mène le tournoi avec 23 points, au lieu d’un accès direct aux demi-finales de conférence, tandis que l’équipe dirigée par Gerhard Struber il s’est placé à la septième place avec 12 points, occupant une place d’accès à une place d’éliminatoire par le championnat.

Fiche techniqueRévolution de la Nouvelle-Angleterre :Turner, Henry Kessler, Farrell, Dejuan Jones, Bye, Polster (Maciel, min.46), Mcnamara, Carles Gil, Buchanan (Caldwell, min.87), Bunbury (Traustason, min.70) et Bou (Buksa, min. 81)Les Red Bulls de New York :Carlos Miguel, Nealis, Andrés Reyes, John Tolkin (Pendentif, min.81), Duncan, Edwards, Amaya (Carmona, min.52), Davis, Yearwood (Barlow, min.66), Klimala et Fabio GomezStade:Stade GilletteButs:Buchanan (1-0, min. 27), Dejuan Jones (2-0, min. 33), Bou (3-0, min. 51), Klimala (3-1, min. 53) et Andrés Reyes (3- 2, au moins 75)