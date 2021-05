Triomphe de l’AC Milan contre Benevento (2-0)

01/05/2021 à 22:47 CEST

le Bénévent n’a pas réussi à l’emporter sur Milan, qui s’est imposé 2-0 lors du match organisé ce samedi à la Giuseppe Meazza. le AC Milan voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Lazio par un score de 3-0. Pour sa part, Bénévent il a été battu par 2-4 dans le dernier match qu’il a joué contre le Udinese. Avec ce résultat, l’équipe rouge et noire est deuxième à la fin du match, tandis que l’équipe Bénévent est dix-huitième.

Le jeu a commencé de manière excellente pour lui AC Milan, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Hakan calhanoglu à la minute 6. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

En seconde période est venu le but de l’équipe rojinegro, qui a augmenté son décompte par rapport à son adversaire avec un but de Théo Hernandez à la 60e minute, mettant fin à la confrontation avec le résultat de 2-0.

Le technicien de la Milan, Stefano Pioli, a donné accès au champ à Sandro tonali, Ante Rebic, Samu Castillejo, Davide Calabre Oui Brahim Diaz remplacer Ismael Bennacer, Rafael Leao, Alexis Saelemaekers, Théo Hernandez Oui Hakan calhanoglu, tandis que du côté du Bénévent, Filippo Inzaghi remplacé Roberto Insigne, Aldolfo Gaich, Image de balise Gianluca Caprari Oui Andres Tello pour Iago Falqué, Gianluca Lapadula, Riccardo Improta Oui Bryan Dabo.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes au Milan (Ismael Bennacer Oui Samu Castillejo), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

Après avoir remporté le match, le AC Milan se situait avec 69 points, à la place d’accès à la Ligue des champions, à la deuxième place du tableau de qualification à la fin du match, tandis que le Bénévent il a été placé à la dix-huitième place avec 31 points, en position de relégation en deuxième division.

Le lendemain de la compétition, le AC Milan jouera contre Juventus à la maison, tandis que le Bénévent affrontera dans sa querelle contre le Cagliari.

Fiche techniqueAC Milan:Lorenzo Montipo, Luca Caldirola, Federico Barba, Kamil Glik, Fabio Depaoli, Artur Ionita, Nicolas Viola, Bryan Dabo, Riccardo Improta, Gianluca Lapadula et Iago FalquéBénévent:Gianluigi Donnarumma, Diogo Dalot, Fikayo Tomori, Alessio Romagnoli, Theo Hernandez, Alexis Saelemaekers, Franck Kessie, Hakan Calhanoglu, Ismael Bennacer, Rafael Leao et Zlatan IbrahimovicStade:Giuseppe MeazzaButs:Hakan Calhanoglu (1-0, min.6) et Theo Hernandez (2-0, min.60)