Triomphe de l’Union de Philadelphie contre le Chicago Fire (0-2)

08/05/2021 à 21:09 CEST

le Union de Philadelphie a remporté le le feu de Chicago 0-2 lors du duel organisé ce samedi au Stade SeatGeek. le le feu de Chicago est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre New York RB par un score de 2-0. De la part de l’équipe pensilvano, le Union de Philadelphie perdu par un résultat de 0-2 lors du match précédent contre le La ville de New York. Après le résultat obtenu, l’ensemble de l’Illinois est treizième, tandis que le Union de Philadelphie il est dixième après la fin du match.

Au cours de la première mi-temps, aucune équipe n’a réussi à marquer un but, de sorte que les joueurs ont quitté le terrain avec le même 0-0 initial.

La deuxième période a commencé par un visage pour l’équipe de Pensilvan, qui a publié son score avec un Burke à 51 minutes. Il a ajouté à nouveau le Union de Philadelphie, qui s’est distancé grâce à l’objectif de Glesnes à 60 minutes. Enfin, le match s’est terminé sur un 0-2 dans la lumière.

Le technicien de la le feu de Chicago, Raphael Wicky, a donné accès au champ à Pineda, Offor, Médran, Navarrais Oui Espinoza remplacer Kappelhof, Charbonnier, Stojanovi & cacute;, Bornstein Oui Omsberg, tandis que de la part du Union de Philadelphie, Jim Curtin remplacé Les saints, Fontana Oui Réel pour Burke, Jack Mcglynn Oui Mbaizo.

L’arbitre a décidé d’avertir quatre joueurs. Au nom des joueurs de l’Illinois, le carton jaune est allé à Kappelhof, Omsberg Oui Sekuli & cacute; et par le Union de Philadelphie réprimandé Jamiro Monteiro.

Avec ce résultat, le le feu de Chicago est laissé avec un point et le Union de Philadelphie obtient quatre points après avoir remporté le duel.

Le lendemain, l’équipe de Raphael Wicky fera face à DC United, Pendant ce temps, il Union de Philadelphie Jim Curtin lui fera face Révolution de la Nouvelle-Angleterre.

Fiche techniqueLe feu de Chicago:Bobby Shuttleworth, Calvo, Omsberg (Espinoza, min.71), Bornstein (Navarro, min.57), Sekuli & cacute;, Giménez, Kappelhof (Pineda, min.46), Stojanovi & cacute; (Medrán, min.57), Collier (Offor, min.57), Frankowski et Beri & cacute;Union de Philadelphie:Blake, Elliott, Glesnes, Wagner, Mbaizo (Real, min 79), Leon Flach, Jack Mcglynn (Fontana, min 62), Bedoya, Jamiro Monteiro, Przyby & lstrok; ko et Burke (Santos, min 61)Stade:Stade SeatGeekButs:Burke (0-1, min.51) et Glesnes (0-2, min.60)