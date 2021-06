Triomphe de Mahut et Herbert en finale de Roland-Garros

06/12/2021

joueurs français Nicolas Mahut Oui Pierre Hugues Herbert, le numéro 6 de l’ATP et le numéro 20 de l’ATP ont respectivement rempli les pronostics en remportant la finale de Roland-Garros en deux heures et dix minutes par 4-6, 7 (7) -6 (1) et 6-4 aux Kazakhs Andrey Golubev Oui Alexandre Bublik, numéro 82 de l’ATP et numéro 101 de l’ATP respectivement. Après ce résultat, les joueurs de tennis sont les nouveaux champions de Roland-Garros.

Les données du match montrent que Mahut et Herbert, les vainqueurs, ont réussi à briser le service de leurs rivaux 4 fois, ont eu 57% d’efficacité au premier service, ont commis 2 doubles fautes et ont réussi à gagner 65% de leurs points de service. Quant à la paire perdante, ils ont également réussi à casser le service de leurs adversaires 4 fois, à avoir 69 % de premier service, à commettre 5 doubles fautes et à remporter 59 % de leurs points de service.

La célébration du tournoi Paris (Roland-Garros Double Masc.) est produit du 30 mai au 12 juin sur terre battue à l’air libre. Au total, 64 couples participent à cette compétition.