Triomphe de Miami : Jimmy Butler dégaine son fusil contre les Wizards

triomphe de chaleur de Miami en vue de Les sorciers de Washington 112-97 dans un duel qui permet à la Floride de venir à bout de la capitale dans la lutte pour le leadership de la Conférence Est. Duel dans lequel les hommes d’Erik Spoelstra n’ont pu compter sur Tyler Herro pour cause de blessure et dans lequel Jimmy Butler décidé de faire un pas offensif.

La star de Heat a disputé l’un de ses meilleurs matchs de la saison et a terminé le match avec 32 points (11 sur 19 sur le terrain et 10 sur 10 sur 3 points), 5 passes et 4 interceptions. Il était bien accompagné par Bam Adebayo (20 points et 9 rebonds), Gabe Vincent (18 points du banc) et PJ Tucker (15 points et 3 sur 3 aux triples).

Chez les Wizards, les 30 points d’un Bradley Beal branché ou les 19 points, 13 rebonds et 7 passes décisives de Kyle Kuzma n’ont servi à rien. Montrezl Harrell est resté à cette occasion avec 12 points et 9 attrapés. Petit hors du banc (Kispert 13 unités).

Dans Jimmy We Trust pic.twitter.com/UaYtUP77hb – Miami HEAT (@MiamiHEAT) 19 novembre 2021

Égaux à l’Est

Avec cette victoire, la quatrième consécutive, le Heat atteint la tête de la Conférence Est à égalité avec les Brooklyn Nets avec onze victoires et cinq défaites. Ils ont les Bulls et les Wizards collés avec 10 victoires et 5 défaites. Une saison régulière passionnante s’aventure dans l’Est avec plusieurs équipes se battant pour les premières places. Derrière les Hornets, les Sixers, les Knicks et les Bucks devraient réagir.