Triomphe de New York face au Los Angeles FC (1-2)

30/05/2021 à 01h02 CEST

le La ville de New York joué et gagné 1-2 le match de samedi dernier dans le Stade Banc de Californie. le Los Angeles FC est venu à la rencontre avec des esprits renforcés après avoir remporté la victoire 2-1 contre le Colorado Rapids. En ce qui concerne l’équipe de New York, le La ville de New York il a été battu par 1-2 lors du dernier match contre lequel il a joué L’équipage de Colomb. Après le match, l’équipe de Los Angeles est neuvième à la fin du match, tandis que le La ville de New York est troisième.

Pendant la première partie du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui Los Angeles FC, qui a profité du jeu pour ouvrir le tableau d’affichage grâce à un but de Baird dans la minute 56. Cependant, le La ville de New York a fait match nul en portant le score à 1-1 grâce à un but de Médine à la 70e minute. Par la suite, l’équipe de New York a marqué, qui a réussi à revenir avec un but de Ismaël tajouri près de la conclusion, à 90, terminant ainsi le match avec un score de 1-2 au tableau d’affichage.

Dans le chapitre sur les changements, le Los Angeles FC de Bob Bradley soulagé Bénédiction, Edwards Oui Danny Mousovski pour Cifuentes, Baird Oui Pain grillé, tandis que le technicien du La ville de New York, Ronny Deila, a ordonné l’entrée de Moral, Tinnerholm, Tailles Magno, Ismaël tajouri et Ibeagha fournir Chanot, Andrés Jasson, Parcs, Moralez Oui Tailles Magno.

Au cours des 90 minutes de la réunion, un total de trois cartes ont été vues. Par le Los Angeles FC l’arbitre sanctionné de jaune pour Pain grillé, alors qu’il faisait partie de l’équipe de New York, il a réprimandé Médine et avec du rouge à Acevedo.

Avec ce résultat, le Los Angeles FC il reste huit points et le La ville de New York il monte à 11 points.

Au tour suivant de la Major League Soccer, les deux La ville de New York comme lui Los Angeles FC jouera un nouveau match contre lui Révolution de la Nouvelle-Angleterre et le Houston Dynamo respectivement.

Fiche techniqueLos Angeles FC :Sisniega, Segura, Murillo, Palacios, Blackmon, Atuesta (Danny Musovski, min.87), Kaye, Cifuentes (Blessing, min.73), Vela, Rossi et Baird (Edwards, min.73)La ville de New York:Johnson, Sands, Callens, Chanot (Morales, min.66), Parcs (Talles Magno, min.66), Acevedo, Medina, Amundsen, Andres Jasson (Tinnerholm, min.66), Castellanos et Moralez (Ismael Tajouri, min. 66)Stade:Stade Banc de CalifornieButs:Baird (1-0, min. 56), Medina (1-1, min. 70) et Ismael Tajouri (1-2, min. 90)