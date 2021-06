Triomphe de Paracuellos Antamira contre Móstoles CF (3-1)

21/06/2021 à 9h26 CEST

le Paracollos battre 3-1 à Móstoles CF ce dimanche lors de la dernière journée de la deuxième phase de la troisième division, terminant leur temps dans la compétition par une victoire. le Paracuellos Antamira arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Athlétique de Pinto par un score de 1-3. Pour sa part, Móstoles CF perdu par un résultat de 0-3 lors du match précédent contre le San Fernando de Henares. Après le match, l’équipe d’Alcobendas est deuxième, tandis que le Móstoles CF il est huitième à la fin du match.

La première équipe à marquer a été l’équipe de Mostoleño, qui a libéré la lumière grâce à un but de Helmer à 34 minutes. Cependant, le Paracuellos Antamira a obtenu l’égalité au moyen d’un but de pénalité maximum de Luis Carlos à la 44e minute. L’équipe d’Alcobendas s’est de nouveau jointe, renversant la donne sur le tableau d’affichage, réalisant 2-1 avec un but de Acho quelques instants avant le coup de sifflet final, à 45, concluant la première mi-temps sur le score de 2-1.

En deuxième période est venu le but de l’équipe locale, qui a mis plus de terrain entre les deux grâce à un nouveau but de Acho, réalisant ainsi un doublé peu avant la fin, plus précisément dans le 90, clôturant ainsi la confrontation avec un résultat final de 3-1.

C’était un match avec plusieurs mouvements sur les bancs. le Móstoles CF a donné accès à Ventre, Dalle, Cheville Oui Plié pour Jaime Almagro, Pacheco, Ndjom Oui Duc et par le Paracollos il a été remplacé Ivan lopez Oui Bonoha pour Dani Pascual Oui Luis Carlos.

le Paracuellos Antamira occupait la deuxième place du classement avec 48 points après la dispute de ce dernier match, tandis que le Móstoles CF il a été placé en huitième position avec 27 points.

Fiche techniqueParacuellos Antamira :Diego, Exposito, Enrique, García, Luis Carlos (Bonoha, min.57), Acho, Dani Pascual (Ivan Lopez, min.46), Javi Fer, Fernandez, Víctor et TassembedoMóstoles CF :Dani Figueroa, Rubén Muñoz, Ángel, Ndjom (Clavijo, min.60), Abraham, Helmer, Pacheco (Losa, min.48), Víctor Barco, Jaime Almagro (Barriga, min.45), Daniel Vallinot et Duque (Folgado, au moins 77)Stade:Stade Luis AragonésButs:Helmer (0-1, min. 34), Luis Carlos (1-1, min. 44), Acho (2-1, min. 45) et Acho (3-1, min. 90)