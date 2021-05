Triomphe de Southampton contre Crystal Palace (3-1)

11/05/2021 à 23:17 CEST

le Southampton a gagné 3-1 contre Palais lors du match qui s’est tenu ce mardi dans le Stade St. Mary. le Southampton fait face au match en voulant dépasser son score au classement après avoir perdu le dernier match contre le Liverpool par un score de 2-0. De la part de l’équipe visiteuse, le Palais de cristal a remporté son dernier match du tournoi à l’extérieur 0-2 contre le Sheffield United. Avec cette défaite, l’équipe de vitriers a été placée en treizième position après la fin du match, tandis que le Southampton est dix-septième.

La première moitié du duel a commencé de manière positive pour lui Palais de cristal, qui en a profité pour ouvrir le score grâce à un but de Benteke peu de temps après le début du match, plus précisément à la minute 2. Cependant, le Southampton à la 19e minute, il a réussi l’égalité grâce à un but de Ings, terminant ainsi la première mi-temps avec un 1-1 sur le tableau de bord.

La deuxième partie du match a débuté de manière imbattable pour l’équipe locale, qui a fait le tour de la lumière avec un but de Che Adams quelques instants après le début de la seconde mi-temps, à la 48e minute Après un nouveau jeu, le score de l’équipe a augmenté. Southampton, qui s’est distancé en établissant 3-1 grâce à un double de Ings à 75 minutes, terminant le match avec un score final de 3-1.

Le technicien de la Southampton, Ralph Hasenhüttl, a donné accès au champ à Salisu Oui Obafemi remplacer Bednarek et Ings, tandis que du côté du Palais, Roy Hodgson remplacé Schlupp, Batshuayi Oui Mateta pour Milivojevic, Ayew Oui Benteke.

L’arbitre a averti avec un carton jaune de Bednarek Oui Vestergaard par le Southampton déjà Ayew, Kouyaté Oui Zaha par l’équipe de vitrage.

Avec cette victoire, le Southampton il monte à 37 points et se place à la dix-septième place du classement. Pour sa part, Palais de cristal il reste avec 41 points avec lesquels il a atteint ce trente-deuxième jour de compétition.

Le lendemain, les deux équipes joueront à domicile. L’équipe de Southampton le fera contre lui Fulham, Pendant ce temps, il Palais de cristal fera face au Aston Villa.

Fiche techniqueSouthampton:Forster, Vestergaard, Bednarek (Salisu, min.46), Stephens, Walker-Peters, Armstrong, Ward-Prowse, Redmond, Minamino, Ings (Obafemi, min.76) et Che AdamsPalais de cristal:Guaita, Dann, Kouyaté, Mitchell, Ward, Milivojevic (Schlupp, min 65), Eze, Riedewald, Zaha, Benteke (Mateta, min 78) et Ayew (Batshuayi, min 72)Stade:Stade St. MaryButs:Benteke (0-1, min.2), Ings (1-1, min.19), Che Adams (2-1, min.48) et Ings (3-1, min.75)