Triomphe des tennismen Pliskova et Pliskova lors des 30e de finale de Roland-Garros

06/02/2021

Le à 19h00 CEST

Les Tchèques Kristyna Pliskova Oui Karolina Pliskova, le numéro 51 de la WTA et le numéro 85 de la WTA ont respectivement rempli les pronostics en remportant la trente-deuxième finale de Roland-Garros en cinquante minutes par 6-0 et 6-1 au joueur serbe Aleksandra Krunic, numéro 57 de la WTA et l’italien Martina Trevisan, numéro 142 de la WTA. Avec ce résultat, nous suivrons de près la trajectoire des joueurs en seizièmes de finale de la compétition.

La paire vaincue ne pouvait à aucun moment casser le service à ses adversaires, alors que les gagnants l’ont fait 5 fois. De même, Pliskova et Pliskova ont eu un premier service de 55% et ont commis 5 doubles fautes, réussissant à remporter 65% des points de service, tandis que les données de leurs adversaires sont efficaces à 55%, une double faute et 31% de points obtenus au service.

En huitièmes de finale, Pliskova et Pliskova affronteront les vainqueurs du match qui affrontera Shuai zhang Oui Yi-Fan Xu contre Alexandra Panova Oui Viktorija golubic.

Le tournoi Open de France Double Dames. Il se déroule sur terre battue extérieure et un total de 64 couples s'affrontent. De même, sa célébration a lieu entre le 2 et le 13 juin à