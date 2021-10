Triomphe du Brexit : le Royaume-Uni est en pourparlers pour un méga accord commercial avec SIX pays | Politique | Nouvelles

La Grande-Bretagne entretient déjà des liens économiques étroits avec les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), composé de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Qatar, de Bahreïn, du Koweït et d’Oman. Mais les ministres ont maintenant ouvert des pourparlers préliminaires pour s’entendre sur un accord de libre-échange qui pourrait valoir des milliards.

Le commerce entre le Royaume-Uni et les pays du Golfe a dépassé les 30 milliards de livres sterling en 2020, l’accord étant une priorité pour l’agenda commercial mondial de la Grande-Bretagne, selon Express.co.uk.

L’accord devrait réduire les tarifs sur les principales importations et exportations, notamment les voitures et le pétrole brut.

Zayed bin Rashid al-Zayani, ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme de Bahreïn, a déclaré : « C’est pour moi une grande joie et un grand plaisir d’annoncer officiellement le lancement officiel des négociations de l’ALE entre les pays du CCG et le Royaume-Uni. »

M. Al-Zayani a déclaré que l’accord était une « initiative à laquelle nous avons travaillé sans relâche depuis l’accession du royaume de Bahreïn à la présidence du CCG au début de cette année ».

Il a ajouté : « Nous allons collectivement nous lancer dans un nouveau chapitre, qui consolidera notre coopération de longue date en matière de commerce et d’investissement et s’appuiera sur les bases solides forgées au cours des siècles passés.

La secrétaire au Commerce international, Anne-Marie Trevelyan, a déclaré : « Un accord commercial avec le Conseil de coopération du Golfe est une énorme opportunité de libéraliser le commerce avec un marché en croissance pour les entreprises britanniques et d’approfondir les liens avec une région vitale pour nos intérêts stratégiques.

« Nous voulons un accord moderne et complet qui supprime les barrières commerciales à un énorme marché de l’alimentation et des boissons et dans des domaines comme le commerce numérique et les énergies renouvelables, qui créeront des emplois bien rémunérés dans toutes les régions du Royaume-Uni. »

Les ministres du gouvernement britannique ont lancé une « consultation de 14 semaines appelant le public et les entreprises à partager leurs points de vue avant des négociations complètes commençant en 2022 ».

Cela survient alors que des chefs d’entreprise mondiaux et des poids lourds de l’industrie rejoindront le Premier ministre lors du Global Investment Summit du Royaume-Uni le 19 octobre.

Les conférenciers au sommet incluent le professeur Said de vaccinologie à l’Université d’Oxford, Sarah Gilbert, et la PDG de GlaxoSmithKline, Dame Emma Walmsley, qui discutera du rôle de premier plan du Royaume-Uni dans les sciences de la vie, y compris le déploiement réussi du vaccin.

Le Premier ministre vise également à utiliser le sommet pour faire avancer son plan visant à niveler le pays avec plus d’avantages économiques pour tous les coins du Royaume-Uni.

Attirer des investissements plus verts et plus durables sera également à l’ordre du jour, avec le secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng, la PDG de NatWest Group plc Alison Rose, Metro Mayors et la PDG du groupe Macquarie Shemara Wikramanayake prenant part aux discussions sur les opportunités d’investissements plus verts dans le pays.

Le sommet réunira également des investisseurs des marchés prioritaires du monde entier, avec environ 87 % des participants venant de l’extérieur du Royaume-Uni.

Cela comprend 32 pour cent des États-Unis et 11 pour cent des pays membres de l’Accord global et progressif (CPTPP).

Mme Trevelyan a ajouté : « Nous souhaitons la bienvenue à notre dernier sponsor Accenture et à nos conférenciers qui représentent l’innovation, l’agilité et l’avant-garde qui distinguent la communauté des affaires britannique, faisant de nous le meilleur endroit pour démarrer et développer une entreprise.

« Ces titans de l’entreprise montrent comment le Royaume-Uni utilise les investissements pour se consolider en tant que superpuissance scientifique et technologique et pionnier des technologies vertes avant la COP26. »

Le ministre de l’Investissement, Gerry Grimstone, a déclaré : « Notre Sommet mondial sur l’investissement mettra l’innovation britannique sur la carte et montrera comment nous pouvons utiliser l’investissement pour favoriser les développements technologiques et propulser notre économie vers un avenir plus prospère et passionnant.