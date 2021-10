Triomphe du Brexit : le Royaume-Uni et l’Italie lancent des discussions sur un partenariat commercial « gagnant-gagnant » | Politique | Nouvelles

S’exprimant aux côtés du ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Luigi Di Maio à l’issue d’une réunion du G20 à Sorrente, la nouvelle secrétaire britannique au Commerce international, Anne-Marie Trevelyan, a déclaré que « l’amélioration de nos relations bilatérales avec l’Italie est une solution gagnant-gagnant, qui stimulera les exportations opportunités et promotion des investissements pour nos entreprises ». Le commerce entre le Royaume-Uni et l’Italie, la huitième économie mondiale, s’élevait à 38 milliards de livres sterling cette année-là.

Mme Trevelyan a déclaré : « L’Italie est notre neuvième partenaire commercial, tandis que le Royaume-Uni est le cinquième marché d’exportation de l’Italie. Je suis ravie que nous lancions cette discussion.

« Le Royaume-Uni et l’Italie travaillent également côte à côte pour organiser un sommet Cop26 réussi. Les 18 prochains mois sont cruciaux pour notre planète et ensemble, nous montrerons l’exemple pour accélérer les progrès vers une reprise verte, résiliente et inclusive. »

En tant que membre de l’UE, le commerce de l’Italie avec le Royaume-Uni est actuellement régi par l’accord à l’échelle de l’UE, que certains exportateurs ont blâmé pour la diminution des échanges entre les deux pays.

Mais Mme Trevelyan a déclaré que les pourparlers pourraient stimuler les exportations vers le pays, y compris les sciences de la vie et la défense, tout en aidant à améliorer les liens entre les pays dans les services numériques et les technologies vertes.

Historiquement, l’Italie et le Royaume-Uni ont coopéré étroitement sur la production de défense, y compris sur de gros produits tels que les hélicoptères lourds EH 101.

Le dialogue devrait déboucher sur des entretiens ministériels annuels, afin de favoriser des partenariats commerciaux innovants et des liens plus étroits entre les PDG britanniques et italiens, a déclaré le ministère du Commerce international.

Il favorisera également les investissements étrangers, y compris dans les industries à faible émission de carbone telles que l’éolien terrestre et offshore, l’hydrogène et le stockage de capture de carbone, ainsi que l’industrie agroalimentaire et le secteur technologique – où les forces de recherche et développement du Royaume-Uni peuvent aider à soutenir les montées en puissance italiennes. .

Les discussions chercheront également des opportunités pour une plus grande collaboration et un partage des meilleures pratiques entre les organisations de crédit à l’exportation des deux pays – UK Export Finance et l’Agence italienne de crédit à l’exportation – aidant les entreprises qui cherchent à se développer.

Mme Trevelyan a rencontré d’autres partenaires clés lors du sommet des ministres du commerce du G20, notamment l’Inde, Singapour et le Canada.

Ils se sont rencontrés pour discuter du système commercial mondial avant la douzième Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (MC12) qui aura lieu le mois prochain.

Il s’agissait du premier sommet international de Mme Trevelyan depuis qu’elle est devenue secrétaire au Commerce international lors du remaniement ministériel de septembre.