Triomphe du CD Mirandés contre Amorebieta (2-0)

23/08/2021 à 22:02 CEST

Le Mirandés a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-0 contre lui Amorebieta ce lundi dans le Stade municipal d’Anduva. Le CD Mirandés Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match contre le Malaga. Du côté de l’équipe visiteuse, le Amorebieta perdu par un résultat de 2-0 lors du match précédent contre le Gérone. Après le tableau d’affichage, l’équipe des Mirandés est sixième à la fin du match, tandis que le Amorebieta il est vingt-deuxième.

Au cours de la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

La deuxième mi-temps du match a commencé de manière favorable pour lui CD Mirandés, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Inigo Vicente à la 53e minute. Après un nouveau jeu, l’équipe locale a augmenté le score, ce qui a augmenté les distances établissant le 2-0 grâce à un but de Imanol García de Albeniz quelques instants avant le coup de sifflet final, en 90, clôturant ainsi le match avec un score de 2-0 au tableau d’affichage.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont utilisé tous leurs changements. Par le Mirandés ils sont entrés du banc Haïssem Hassan, Unai Rementeria, Brugui, Bojan Letic et Anderson Arroyo remplacement Inigo Vicente, César Gelabert, Simon Moreno, Alex Lopez et Sergio Carreira, tandis que les changements par le Amorebieta Ils étaient Iker Unzueta Arregui, Iker Bilbao, Asier Etxaburu Diz, Iker Séguin et Koldo obieta, qui est entré par Markel Lozano Llona, Gorka Guruzeta, Alvaro Pena, Iker Unzueta Arregui et Josu Ozkoidi.

Dans le match, l’arbitre a montré deux cartons jaunes à l’équipe visiteuse. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Allvaro Pena et Josu Ozkoidi.

Avec cette victoire, le Mirandés parvient à monter à quatre points et reste en position d’accès aux éliminatoires pour une promotion en première division, tandis que le Amorebieta continue avec zéro point.

Le lendemain le CD Mirandés sera mesuré avec le Du vrai sportif, tandis que l’équipe de zornotzarra jouera son match contre le Almería.

Fiche techniqueCD Mirandés :Raúl Lizoain, Sergio Carreira (Anderson Arroyo, min.87), Riccardo Capellini, Odei Onaindia, Imanol Garcia de Albeniz, Cesar Gelabert (Unai Rementeria, min.77), Álex López (Bojan Letic, min.87), Víctor Meseguer, Oriol Rey, Íñigo Vicente (Haissem Hassan, min.76) et Simon Moreno (Brugui, min.83)Amorebieta :Santamaría, Lander Olaetxea, Jon Irazabal, Aitor Arregi, Oier Luengo, Josu Ozkoidi (Koldo Obieta, min.84), Markel Lozano Llona (Iker Unzueta Arregui, min.61), Gorka Larrucea, Álvaro Peña (Asier Etxaburu Diz, 80), Inigo Orozco et Gorka Guruzeta (Iker Bilbao, min.61)Stade:Stade municipal d’AnduvaButs:Íñigo Vicente (1-0, min. 53) et Imanol Garcia de Albeniz (2-0, min. 90)