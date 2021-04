Triomphe du FC Bidezarra face à River Ega (3-1)

17/04/2021 à 22:09 CEST

Victoire pour lui Bidezarra, qui a gagné 3-1 contre fleuve lors de leur confrontation dans la deuxième phase de la troisième division. Après le match, l’équipe de Noáin est sixième, tandis que le fleuve il est dixième après la fin du match.

Le match a commencé de manière favorable pour l’équipe de Noáin, qui a fait ses débuts dans la lumière grâce à un but de Garcia, terminant la première partie avec le résultat 1-0.

En deuxième période, la chance est venue pour l’équipe locale, qui s’est distanciée sur le tableau de bord grâce à l’objectif de Ferdi à 68 minutes. Mais plus tard, le Rivière Ega réduire les distances avec un objectif de Mariano Azcona à la 89e minute. FC Bidezarra à travers un peu de Mikel Mahugo à la limite de la fin, dans le 90, terminant ainsi le match avec le score de 3-1.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur du Bidezarra a donné accès à Mikel Mahugo, Ferdi, Chas, Illera Oui Baiguet pour Sanchez, Mugueta, Sarasate, Echavarri Oui Croix, Pendant ce temps, il fleuve a donné le feu vert à Jon Losa Oui Pablo Sarasa pour Aitor Oui Paul.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes au fleuve (Mariano Azcona Oui Jon Losa). Il a également montré un carton rouge à l’équipe visiteuse, ce qui a provoqué l’expulsion de Gorka. Au contraire, l’équipe locale a laissé le jeu sans cartes.

Pour le moment, le Bidezarra il obtient 20 points et le fleuve avec 14 points.

Le lendemain, le FC Bidezarra sera mesuré avec le Télécharger, tandis que l’équipe d’Andosilla jouera son match contre Lourdes.

Fiche techniqueFC Bidezarra:Alegría, Tirapu, Lânz, San Martín, Sarasate (Chas, min.75), Echavarri (Illera, min.82), Sánchez (Mikel Mahugo, min.59), García, Mugueta (Ferdi, min.59), Cruz ( Baiguet, min.82) et GrandeRivière Ega:Esparza, Laparra, Pablo (Pablo Sarasa, min.83), Mariano Azcona, Melvin De Jesús, Aitor (Jon Losa, min.46), Gorka, Carlos Marco, Lorza, Mikel Murugarren et LeonStade:–Buts:García (1-0, min.41), Ferdi (2-0, min.68), Mariano Azcona (2-1, min.89) et Mikel Mahugo (3-1, min.90)