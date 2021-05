Triomphe du joueur de tennis Marc Polmans au tour de qualification

26/05/2021

Activé à 12h45 CEST

Marc Polmans, L’Australien, numéro 149 de l’ATP, a rempli les prévisions en s’imposant au tour de qualification précédent de Roland-Garros en une heure et dix-sept minutes par 6-1 et 6-3 au français Arthur Fils. Avec cette victoire, Polmans parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour pouvoir participer au tournoi de Roland-Garros.

Les données recueillies sur le match montrent que le joueur de tennis australien a réussi à briser le service de son rival 5 fois, a réalisé 72% au premier service, n’a commis aucune double faute et a pris 72% des points de service. Quant au Français, il a réussi à casser le service à une occasion, a obtenu une efficacité de 69%, a commis 3 doubles fautes et a réussi à gagner 44% des points de service.

Le tournoi Paris (Open de France Indiv. Masc.) comprend une phase préliminaire où les joueurs les moins bien classés s’affrontent pour obtenir le plus grand nombre de points possible pour entrer dans le championnat officiel avec le reste des prétendants. Plus précisément, 128 joueurs de tennis s’affrontent dans cette phase de la compétition. De même, il est célébré entre le 24 mai et le 13 juin sur terre battue extérieure.