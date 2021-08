Triomphe du tennisman Enzo Couacaud au tour de qualification

27/08/2021 à 1h30 CEST

Le joueur français Enzo Couacaud, numéro 190 de l’ATP, remporté par 7 (7) -6 (5) et 6-4 en une heure et cinquante-sept minutes à l’équatorien Emilio Gomez, numéro 161 de l’ATP, au tour de qualification de l’US Open. Avec ce triomphe, Couacaud ajoute de nouveaux points à son classement pour pouvoir participer à l’US Open.

Le tennisman équatorien a réussi à casser le service de son adversaire à 4 reprises, tandis que le joueur français, de son côté, l’a fait 5 fois. De plus, le joueur français a eu une efficacité de 59% au premier service, 5 doubles fautes et a réussi à gagner 62% des points de service, tandis que son adversaire avait un premier service de 80% et 2 doubles fautes, réussissant à remporter les 53% de points de services.

Le tournoi New York (US Open) comporte une phase d’accès préliminaire que les joueurs de tennis ayant les scores les plus bas doivent passer pour participer au tournoi officiel. Au cours de cette partie de la compétition, plus précisément, un total de 239 joueurs participent. La phase finale est composée d’un total de 111 joueurs qui se qualifient directement, ceux qui ont réussi à gagner lors de la phase précédente et les joueurs invités. De plus, il se déroule du 24 août au 12 septembre sur un court en dur à ciel ouvert.