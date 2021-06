Triomphe du tennisman Marc Polmans lors du tour de qualification

24/06/2021

Le 25/06/2021 à 03:30 CEST

Marc Polmans, Australien, numéro 154 de l’ATP, a remporté le tour de qualification de Wimbledon en trois heures et trente minutes par 6-3, 3-6, 7 (7) -6 (2), 3-6 et 11-9 à Ramkumar Ramanathen, joueur de tennis indien, numéro 212 de l’ATP. Après ce résultat, nous continuerons à voir le joueur au prochain tour de Wimbledon.

Les statistiques sur le match montrent que l’Australien a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois, a eu une efficacité de 69% au premier service, a commis 4 doubles fautes et a réalisé 72% des points de service. Quant à Ramanathen, il a également réussi à briser le service de son adversaire à 3 reprises, à atteindre une efficacité de 72%, à commettre 8 doubles fautes et à remporter 68% de ses points de service.

Dans le tournoi Londres (Masc. Individuel Wimbledon.) une phase de qualification est préalablement organisée au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés s’affrontent pour entrer dans le tournoi officiel contre le reste des candidats. Pour ce faire, ils doivent atteindre le plus de points possible. Durant cette partie de la compétition, plus précisément, 128 joueurs de tennis participent. De plus, il se déroule du 21 juin au 12 juillet sur gazon extérieur.