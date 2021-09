Triomphe du Xerez Deportivo 2-0 contre Villanovense

19/09/2021 à 20:04 CEST

Les Xerez Deportivo gagné 2-0 contre Villanovense lors du match qui s’est déroulé ce dimanche dans le Stade municipal Chapín. Les Xerez Deportivo est arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 2-0 lors du match précédent contre Cacereño. Du côté des visiteurs, le Villanovense gagné lors de leurs deux derniers matchs de la compétition contre lui Vélez dans son stade et le Ceuta à l’extérieur, 2-0 et 2-3 respectivement. Après le résultat obtenu, l’équipe de Jerez est douzième, tandis que le Villanovense il est troisième après la fin du duel.

La première partie de la confrontation a commencé de manière positive pour le Xerez Deportivo, qui a inauguré le lumineux grâce à un but de onze mètres Plus haut à la 16e minute, après quoi la première période s’est terminée sur un score de 1-0.

Après la pause, en deuxième mi-temps est venu le but de l’équipe locale, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un but de Jacob à 78 minutes, mettant fin au temps établi avec un score final de 2-0.

Au chapitre des changements, les footballeurs de la Xerez Deportivo qui sont entrés dans le jeu étaient Gomme, Manuel Castillo et Manolo Baeza remplacement Antoine jésus, Raul Palma et Jacob, tandis que les changements dans le Villanovense Ils étaient Adri Escudero, Oscar Munoz, Lolo garrido, Rivera et Sillero, qui est entré pour remplacer Viñuela, Volé, Paille, González et Seth vega.

L’arbitre a réprimandé Durer, OIE et Raul Palma par le Xerez Deportivo déjà Moïse et Tournoyer par l’équipe de Villanovense.

En ce moment, le Xerez Deportivo il reste trois points et le Villanovense avec six points.

Le lendemain, l’équipe de Jerez jouera à l’extérieur contre lui Mérida AD, Pendant ce temps, il Villanovense cherchera le triomphe dans son fief devant lui Cadix B.

Fiche techniqueXerez Deportivo :César, Oca, Raúl Palma (Manuel Castillo, min.89), Ocaña, Javilillo, Antonio Jesús (Goma, min.74), Duran, Curro, Máyor, Bello et Jacobo (Manolo Baeza, min.89)Villanovense :Ángel, Moisés, Espín, José Tapia, Hurtado (Oscar Muñoz, min. 49), Pajuelo (Lolo Garrido, min. 59), Álvaro Clausí, Roger, González (Rivera, min. 77), Seth Vega (Sillero, min. 77) et Viñuela (Adri Escudero, min. 49)Stade:Stade municipal ChapínButs:Mayor (1-0, min. 16) et Jacobo (2-0, min. 78)