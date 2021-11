Triomphe en force du Mexicain Bryan ‘Destructor’ Mercado

(Photo : Fourni)

Bryan ‘Destructor’ Mercado de la capitale a atteint 20 victoires professionnelles lorsqu’il a rendu compte ce samedi de Gabino ‘Blue Demon’ Hernández, né à Monterrey, à l’auditorium municipal de Tijuana, en Basse-Californie; dans un combat acharné a accepté huit chapitres en poids plume.

Hernández, un combattant presque impossible à éliminer, mettrait la puissance de la fierté du maire Álvaro Obregón à l’épreuve dans le CDMX, et c’est ainsi, car il a poussé Mercado Vázquez à la limite, qui a fait appel aux plus lourds de son arsenal pour balayer les cartes avec des totaux de 80-72, 80-72 et 80-72, le tout en faveur du « Destroyer ».

Dès le début, le boxeur représenté par Promociones del Pueblo, une entreprise dirigée par Oswaldo Küchle ; il est devenu le maître et le seigneur des actions, avec cette main gauche bien éduquée qui a mis le «Démon bleu» dans une situation difficile, qui a résisté à l’assaut avec un pied ferme.

Le combat a été dominé par Bryan qui a par tous les moyens tenté de conquérir le KO, rencontrant la résistance de granit de Monterrey, qui a assimilé la punition en quantité industrielle, même s’il n’a pas pu gagner un seul round malgré son drive, puisque Mercado sait aussi boxer. retour efficace.

Au dernier tour, les deux sont sortis avec tout pour chercher la victoire, mais encore une fois les styles se sont neutralisés et le KO n’est pas venu, bien que les scores aient abominablement favorisé la capitale qui a dominé de bout en bout un rival d’un haut degré de difficulté.